Hockey: Köln und Düsseldorf im Finale

Die Hockey-Endrunde findet derzeit in Bonn statt. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Bonn - Die Hockey-Herren von Titelverteidiger Rot-Weiss Köln gegen den Hamburger Polo Club sowie die Damen-Teams vom Mannheimer HC und Düsseldorfer HC stehen am Sonntag in Bonn in den Endspielen um die deutsche Meisterschaft.

Köln hatte das erste Halbfinale gegen den HTHC Hamburg mit 3:1 (0:1) gewonnen. Anschließend setzte sich der Hamburger Polo Club mit 3:0 (0:0) gegen den Mannheimer HC durch. Bei den Damen kam der MHC wiederum zu einem 5:1 (3:0) gegen den HTHC. Im abschließenden Spiel besiegte Titelverteidiger DHC den Club an der Alster nach Penaltyschießen mit 6:5 (2:2/2:0).

Die favorisierten Kölner lagen bis Ende des dritten Viertels 0:1 zurück, kamen dann aber binnen sieben Minuten zu drei Treffern und sicherten sich damit das Weiterkommen. Im zweiten Halbfinale zwischen dem MHC und Endrunden-Neuling Polo stand es bis zur 45. Minute 0:0. Dann machten die Hamburger mit drei Toren bis zur 53. Minute ihren ersten Finaleinzug klar.

Während die MHC-Damen gegen den HTHC schon nach der ersten Halbzeit auf Finalkurs lagen, verlief das zweite Duell weitaus spannender. Alster holte einen 0:2-Rückstand auf, vergab aber acht Sekunden vor dem Ende eine Kurze Ecke und damit den Sieg.

