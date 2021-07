Judoka Scoccimarro kämpft um Bronze

Giovanna Scoccimarro (weiß) im Kampf gegen die Australierin Aoife Coughlan. Foto: Vincent Thian/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Vincent Thian/AP/dpa)

Tokio - Giovanna Scoccimarro hat sich bei den Olympischen Spielen über die Hoffnungsrunde in den Bronze-Kampf gearbeitet und hat dort die Chance auf die ersehnte Medaille für den Deutschen Judo-Bund.

Die 23-Jährige aus Wolfsburg setzte sich am Mittwoch im legendären Nippon Budokan in Tokio gegen Elisavet Teltsidou aus Griechenland durch. Scoccimarro entschied den Kampf erst nach 2:42 Minuten in der Verlängerung durch Ippon für sich. Zuvor hatte die Weltranglisten-Neunte durch eine Viertelfinal-Niederlage gegen die japanische Favoritin Chizuru Arai in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm den Halbfinal-Einzug verpasst.

