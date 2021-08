Karla Borger und Julia Sude verpassen Finale bei Beach-EM

Julia Sude (l) und Karla Borger verpassten das EM-Finale. Foto: Expa/Florian Schroetter/APA/dpa (Bild: dpa) (Foto: Expa/Florian Schroetter/APA/dpa)

Wien - Karla Borger und Julia Sude haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien trotz mehrerer Matchbälle das Finale verpasst.

Das Düsseldorfer Duo verlor gegen Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli mit 1:2 (9:21, 24:22, 14:16) und spielt am Nachmittag gegen Anastasija Kravcenoka und Tina Graudina aus Lettland um Bronze. Dabei schienen die Schweizerinnen zunächst einen ungefährdeten Sieg einfahren zu können, ehe im zweiten Satz die beiden Deutschen aufkamen. Nach dem umkämpften Sieg im zweiten Durchgang hatten Borger/Sude im entscheidenden dritten Satz beim Stand von 14:11 drei Matchbälle, vergaben aber den siegbringenden Punkt und stehen nun lediglich im kleinen Finale.

Bei den Männern sind noch Nils Ehlers und Simon Pfretzschner als deutsche Starter vertreten. Das Duo aus Hamburg und Dachau spielt in der Runde der letzten acht Teams am Abend (20.00 Uhr) gegen die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen um den Einzug in das Halbfinale, das wie das Endspiel am Sonntag ausgetragen wird.

