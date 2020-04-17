Freitag, 17.04.2020 - 00:00 1 min Ko mmentar zum Stellenwert des Sports: Unbedeutend Von Björn-Christian Schüßler Sportredakteur Mainz Jetzt teilen: Jetzt teilen: ETIlVSqyqUEeLJ1jMv1GpT9lqPjto2VtEaKQa2WuoTjto2EypvOFLJ5xp3OipaEupaDfVTymqPOzj7klVUMcMJkyVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTEcMFOmL2wQgz5mqTHtGzIvMJ5mLJAbMFOxMKVtI2IfqP4tI2yyVT5yLzIhp8BxL2ufnJAbVTIlVTyhVTEypvOQo3WiozS2nKW1pl1DLJ5xMJ1cMFOcp3DfVTuuLzIhVRguoacfMKWcovOAMKWeMJjtqJ5xVTEcMFOAnJ5cp3EypaOlj6EmnJEyoaEyovOhqJ4tLJkfraHtMTI1qTkcL2ttMTI1qTkcL2ttM2IgLJAbqQbt4bPrI2ylVTuuLzIhVT5iL2ttozywnUDtj7kvMKVtH3OipaDtM2ImpUWiL2uyov7vtWjtIJ5xVUAiM2SlVRMlLJqyovOuqJMaMKqipzMyovjtraIgVRWynKAjnJIfVT9vVUIhMPOvnKZtq2ShovOynJ4tEKMyoaDtoJy0VQHjZPOnqKAwnTS1MKWhVTIcovO2MKWvo3EyozImVRqlo8BsMKWynJqhnKZtMTSlp3EyoTk0YvOKj6EbpzIhMPOYo256MKW0YFNtqJ5xVRMyp3E2MKWuoaA0LJk0MKVtoaIhVSOfLJ51ozqmp2ywnTIlnTIcqPOvnKZtEJ5xMFOOqJq1p3DtnTSvMJ4fVUAjMJg1oTyypzIhVUAcL2ttMTyyVSMypzIcozHtoJyhMTImqTIhplO6q2IcVUqynKEypzHtI29wnTIhVTEcMFOYj7MjMzHtnTIcj58tj7kvMKVtqJ5mnJAbMKWyVSElLJyhnJ5ap29jqTyiozIhYPOTnJ5uoacxMKEunJkmYPOJMKW0pzSap2yhnTSfqTHhVSMipvOuoTkyoFOxnJHtM3Wij59yovOSpaqupaE1ozqyovOxMKVtEaKQa2WuoTjgDaIhMTImoTyaMJ4tLJ4tGJIln2IfVPLtD28hYPOiLvOynJ4tH2Scp29hMJ5xMFOuqKAaMKAjnJIfqPO3MKWxMJ4tn2Shovjtq3IlMTIhVTeQcTttM2Ixj6EgpTM0YvOHpz90rvOGo25xMKWaMJ5ynT1cM3IhM2IhVToQiUWmVSEyLJ10pzScozyhMl4tIUWiqUbtq2Swn2IfnJqypvOYoUIvMKucp3EyoacyovQvtWZtozywnUDtoaIlVTS1MvOGL2uuoTgyYvOHpz90rvOuqKAaMJgfj7kaMJk0MKVtF29hrzIjqTHtraHtE2Icp3EypaAjnJIfMJ4toJy0VT51pvNlZmxtITIcoT5ynT1ypz4hVSOuqTyyoaEyoaMypaAipzq1ozptnTS0VSMipaWuozptqz9lVRETGP1Vo2MzoaIhM2IhYvOYMJyhVR1yoaAwnTIhoTIvMJ4tMTSlMvOgnKDtAmHjVTS1p3A0MJuyozEyovOHIv1AnJkfnJ9hMJ4tLKIzM2IlMJAbozI0VUqypzEyov4tETSmVUElnJMzqPOxLKZtH2IfLaA0qzIlp3GQcT5xozymVTEypvOPpzShL2uyVTuupaDfVTEcMFOuqJLtMJyhVTW1ozEyp3qynKDtM8B8oUEcM2ImVR9eLKxtnT9zMaEyYvORLJWynFOmnJ5xVTEcMFODpz9znF1JMKWynJ5yVUAyoTWmqPOmL2u1oTDtLJ4tnJulMKVtEzyhLJ56oJymMKWyYvOBnJIgLJ5xVTuuqPOmnJHtp2AboTyyj59fnJAbVTqyraq1ozqyovjtp2AboTIwnUDtraHtq2ylqUAwnTSzqTIhVT9xMKVtj7kvMKVtnJulMFOJMKWbj6EfqT5cp3AyVUc1VTyhqzImqTyypzIhYt==