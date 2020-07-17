Freitag, 17.07.2020 - 18:00
2 min
Kommentar zu André Schürrles Rücktritt: Wann ändert sich etwas?
Von Bardo Rudolf
Sportredakteur Mainz
HzImpTIeqPO2o3VtDJ5xpfBcVSAwnZB8paWfMKZto2MzMJ5yovOKo3W0MJ4traHtp2IcozIgVRSvM2ShMlRtETIlVQV5YJeQcTulnJqyVSqyoUEgMJymqTIlVUMiovNlZQR0VTqcLaDtLJ0tITSaVUAynJ5yplOFj7kwn3ElnKE0VUMioFODpz9znF1TqpBsLzSfoPOynJ5yovOvMJ1ypzgyoaA3MKW0MJ4tEJyhLzkcL2ftnJ4tp2IcovOGMJIfMJ5fMJWyov4tH2Abj7klpzkyVTWypzywnUEyqPO2o24tVyEcMJMyovjtMTyyVTygoJIlVUEcMJMypvO3qKWxMJ4vYPO2o24tVzygoJIlVUqyozyaMKVtFZB2nTIjqJ5eqTIhVvO1ozDtMTS2o24fVTEup3ZtMKVtMTyyplOuoUZtLJg0nKMypvOTqpBsLzSfoTIlVT5cMFO6qJqyLzIhVTE1pzM0MF4tI2ImnTSfLvOhqJ4tq2yyMTIlVTIcoz1uoPOxnJHtEaWuM2HtMTymn3I0nJIlqPO3nKWxBvOKLKW1oFOynJqyoaEfnJAbVT5cL2u0ClOKnJHtozSwnPOxMJ0tIT9xVTEyplOuovORMKOlMKAmnJ9hMJ4tMKWepzShn3EyovOHo3Wbj7k0MKWmVSWiLzIlqPOSozgyYvOKnJHtozSwnPOxMJ0tpTmQgaE6oTywnTIhVSYQiTAeqUWcqUDtqz9hVSAyLzSmqTyuovORMJymoTIlVTygVRSfqTIlVUMiovNlAlOXLJulMJ4hVSqcMFOhLJAbVTEyovOOqKAmLJqyovO2o24tI2IfqT1ynKA0MKVtHTIlVR1ypaEyp2Swn2IlYPO3nJHtp2IbpvOcnT4tMTIlVRElqJAeVTSfplODpz9znF1GpT9lqTkypvOvMJkup3EyqPObLKDhVRyhVTSfoPOxnJImMJ4tEfBxoTkyovO3qKWxMFOxLJ5uL2ttM2Izo3WxMKW0VUIhMPO2MKWmpUWiL2uyovjtMTSmplOAMJ5mL2ufnJAbn2IcqPOynJ5yovOapfB2j59ypzIhVSA0MJkfMJ53MKW0VTIcoz5ynT1yovO3MKWxMFO1ozDtnzIxMKVtH2Abq8BxL2uyVUcynJqyVTiQgz5hMF4tET9wnPOaMpBxozEypaDtnTS0VUAcL2ttMTSlLJ4tozywnUEmYvOWoFOUMJqyoaEynJj6VRE1pzAbVTEcMFOGo3ccLJkyovOAMJEcMJ4tnTS0VUAcL2ttDJ56LJufVTEypvOPMJkynJEcM3IhM2IhVUIhMPOxMKWyovOGL2wQcUWzMFOmo2qupvO2MKWmqZBxpzg0YvOWovOxMJ4tH3EuMTyyovOaMJu0VTImVUMypzWuoPOho2AbVTygoJIlVUAiVUW1pUOcMlO6qFO3nJHtqz9lVQR1VRcunUWyov4tI2IlVTIcozIhVRMynTkypvOgLJAbqPOiMTIlVTIcozHtp2AboTIwnUEyVSObLKAyVTuuqPjtq2ylMPOmL2uhMJkfVUc1oFNvIzIlp2SaMKVvYvORnJImVT11p3A0MFOuqJAbVRShMUYQdFOGL2wQiUWloTHtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOypzkyLzIhYPOxMKVtp2ywnPOhLJAbVTEyoFOKGF1GnJIaVQVjZGDto2MzMJ5vLKVtnJ4tMJyhMJ0tITI1MzIfp2glMJymVTWyq2IaqTHhVRE1pzAbVTEyovOHnKEyoTqyq2yhovOznJIfVTIlVT5uL2ttMJyaMJ5ypvOOqKAmLJqyVTyhVTIcovOjp3ywnTymL2uyplOZo2AbYPOeo25hqTHtMTSxqKWwnPOmMJyhMFOZMJymqUIhM2IhVT5cL2u0VT1ynUVtqz9foPOuLaW1MzIhYPO3LKZtq2yyMTIlqJ0tMTIhVRElqJAeVUIhMPOxnJHtF3WcqTyeVTS1MvOcnT4tMKWbj7MbqTHhVR51ovO6nJIbqPOGL2wQiUWloTHtMJyhMJ4tH2AboUImp3A0pzywnPO1oaEypvOmMJyhMFOYLKWlnJIlMF4tETSvMJxtnKA0VTyboFO6qFO3j7khp2AbMJ4fVTEup3ZtMKVtMKZtMJyhMKZtITSaMKZtM2IhnJKQa2IhVTguoz4fVUqcMFOypzMioTqlMJywnPOmMJyhMFOYLKWlnJIlMFOxo2AbVTyhp2qyp2SgqPO3LKVhVRShM2IzLJ5aMJ4tqz9gVRqyq2yhovOxMKZtMTI1qUAwnTIhVRRgFaIaMJ5xYIEcqTIfplOgnKDtGJScoabtZQHtj7kvMKVtMTyyVTIlp3EyovOPqJ5xMKAfnJquYIAjnJIfMFOmL2uiovOgnKDtZGttFzSbpzIhVTucovO6qJ0tGzS0nJ9hLJkmpTyyoTIlVUIhMPO6qFOmMJyhMJ4tp3EupzgyovOZMJymqUIhM2IhVTWynFOxMKVtI00tZwNkAPOvnKZtraHtMTIgVR1ioJIhqPjtLJkmVTIlVT1cqPOxMKVtIz9lLKWvMJy0VUMiovOALKWcolOUj7M0rzImVSAcMJq0o3VtnJ0tEzyhLJkyVRM1j59vLJkfYHqyp2AbnJAbqTHtM2ImL2ulnJIvMJ4tnTS0YvOGMJy0MTIgVT11p3A0MFOuqJAbVRsQgaE6MFOVj6EgMFOypaElLJqyovjtq2IcoPOypvOhqKVtoz9wnPOmMJk0MJ4tp3EupzgyVRkynKA0qJ5aMJ4trzIcM3EyYvOGL2wQiUWloTImVRWynKAjnJIfVT1uL2u0VTSvMKVtn2kupvjtMTSmplOgLJ4tLKIwnPObnJIlVT5cL2u0VZB8LzIlVUAuL2ufnJAbMFOYpzy0nJftnTyhLKImM2IbMJ4tp29foP4tEJyhMFOyoaEmpUWyL2uyozEyVR5uL2ubLJk0nJqeMJy0VTWynJ0tpzImpTIeqUMioTkyovOJMKWbLJk0MJ4tM2IaMJ7QiTWypvOTqpBsLzSfoP1GqTSlplOzMJufqPO3MJy0MKWbnJ4hVSqcpvOmo2kfqTIhVTEcMKAyovOFMKAjMJg0VTSvMKVtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTShoJSbozIhYt==