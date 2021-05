Kommentar zu den Fußball-Relegationsspielen: Zum Vergessen

Jetzt teilen:

Vor Relegationsspielen herrscht immer eine ganz besondere Stimmung. Die Angst des Versagens und die Hoffnung, das Saisonziel gerade noch so zu erreichen, liegen so nah beieinander wie nie. Sie dominieren die Gefühlswelten aller Beteiligten. Die Spiele schaffen eine zusätzliche Anspannung, führen oft aber auch zur Verspannung. Das wurde beim Hinspiel zwischen Köln und Kiel wieder mal deutlich. Nickligkeiten, Diskussionen mit dem Schiedsrichter und ein Mangel an Torchancen standen wie so oft auf der Tagesordnung. Kölns Trainer Friedhelm Funkel lebte vor der Partie noch das pure Selbstbewusstsein vor. Dieser Funke sprang allerdings in keinster Weise auf seine Elf über. Die Kölner präsentierten sich in weiten Teilen des Spiels mut- und ideenlos. Und so wollen sie eine ganze Saison retten? Die Angst des Versagens überwog. Den Kielern genügten letztlich die Grundtugenden des Fußballs, um sich im Rennen um die Bundesliga in die Pole Position zu bringen. Wille, Laufbereitschaft und Zusammenhalt lauteten die Erfolgszutaten. Für den neutralen Zuschauer entwickelte sich daraus gewiss kein Leckerbissen. Das Spiel war zum Vergessen. Ähnlich schwere Kost präsentierten Bremen, Hamburg und Frankfurt in den vergangenen Jahren. Das ist der Preis, den der Zuschauer zahlen muss, um zusätzliche Spannung nach dem 34. Spieltag zu erleben.