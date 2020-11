Kommentar zu Dortmund-Jungstar Moukoko: Steiniger Weg

Jetzt teilen:

Was wurde nicht alles über Youssoufa Moukoko geschrieben und gesagt? „Größtes Talent der Welt“, „Wunderkind“ – die Gazetten und Fußballexperten hierzulande überschlugen sich mit Lobeshymnen auf den gerade einmal 16-jährigen BVB-Youngster, der sich seit Samstag jüngster Bundesligaspieler der Geschichte nennen darf. Doch hat dieser Youssoufa Moukoko wirklich das Zeug, um eines Tages in die Fußstapfen eines Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu treten? Sicherlich, seine Technik, seine Physis und vor allem seine Torrekorde in der Jugend suchen in diesem Alter ihresgleichen. Hinzu kommt eine für einen 16-Jährigen erstaunliche Reife. Man hat den Eindruck, dass er schon seit Jahren zum Dortmunder Profikader gehört. Darüber hinaus gibt er sich demütig und reflektiert – keine Selbstverständlichkeit im glitzernden Fußballbusiness. Alles in allem also beste Voraussetzungen, um tatsächlich irgendwann den Goldenen Ball in den Händen zu halten. Doch bis dahin ist es noch ein weiter und steiniger Weg. Ein Weg, den vor ihm schon Fußball-Wunderkinder wie Bojan Krkic und Freddy Adu versucht haben zu gehen – um letztlich doch auf der Strecke zu bleiben. Weil sie mit der immensen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit nicht klar kamen. Dass Moukoko diesem Druck standhalten kann, muss er erst noch beweisen.