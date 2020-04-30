Donnerstag, 30.04.2020 - 00:00
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Kommentar zu Gedanken um den „neuen“ Profifußball: Jetzt erst?
Von Peter Schneider
Sportredaktion Mainz
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