Mittwoch, 15.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zu Marathon-Ausfällen: Großer Schaden Von Björn-Christian Schüßler Sportredakteur Mainz Jetzt teilen: Jetzt teilen: I8BxnUWyozDtMTIlVSOlo2McMaKQa2WuoTjtq2yyMTIlVZB8LzIlVSc1p2AbLKIypvOcoFOGqTSxnJ9hVT5uL2uxMJ5eMJ4tqJ5xVTIcMaWcMlOVrJqcMJ5yn29hrzIjqTHtp2AboJyyMTIhVTEupzLfVUqcMFOxnJHtEzShplOcovOxMJ4tDKWyozIhVTAipz9hLKAcL2uypvOjo3AcqTyiozyypaDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4fVTWuozqyovOGqUWuj59yozI2MJ50plO1oFOcnUWyVRI4nKA0MJ56YvOCnT5yVRygpTMmqT9zMvOeMJyhMFOnqJg1ozM0YPOmL2uynJ50VTucMKVtMTyyVSOypaAjMJg0nKMyYvORnJHtH2AbqKE6n29hrzIjqTHfVTEcMFOhqJ4tMTyyVSMypzShp3EuoUEypvOxMKZtFTSgLaIlM2IlVR1upzS0nT9hplO2o3WfMJqyovjtp2yhMPOzj7klVTEcMFOGpT9lqTkypvO6q2SlVTE1pzAbLKImVTSerzIjqTSvMJjhVREiL2ttq2IlVUAipzq0VToQiUVtGJSmn2IhYPOOLaA0j6EhMTHtqJ5xVUAuqJWypzHtFZBxozEyVTWynFOxMJ4tJaImL2uuqJIlovOyoaEfLJ5aVTEypvN0ZvjkBGHgF2yfo21yqTIlYIA0pzIwn2H/VREypvOJMKWuoaA0LJk0MKVfVUAuM3DtMTyyVSOioTy0nJffVTEcMFOxLJ1cqPOuqJAbVTEcMFOfMJymMFOVo2MzoaIhMlOxMKVtDKEboTI0MJ4tn2yjpUDfVTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVT1uoPO1oaEypvOKMKE0n2SgpTMvMJEcozq1ozqyovO6qFOfLKIzMJ4hVREyoz4tMTIlVRgioaElo2kfLKIzq2ShMPOcp3DtMJ5ipz0fVTEypvOCpzEhMKWvMJEupzLtLJ0tIzIlLJ5mqTSfqUIhM3A0LJptraIxMJ0tqTI1MKVhVREup3ZtMTyyVZB2MzMyoaEfnJAbMFOVLJ5xVTEuVTucoTMlMJywnPO6qKVtH2IcqTHtp3OlnJ5aqPjtMTSgnKDtn8B2oz5yovOuoTkyozMuoTkmVRqlo8BsMKMyoaEmVUMiovOhLKEco25uoTIlVRWyMTI1qUIhMlO3nJHtMTyyVRIhMTHtDKIaqKA0VUA0LKW0MJ5xMFOHo3IlVTEyVRMlLJ5wMFOxMKVtHzSxpUWiMzymVTuiMzMyov4tFJ4tEaWuozglMJywnPO3nKWxVTEcMFODo2kcrzIcVTEcMFOQo3WiozRgHzIaMJkhVUAyoTWmqPOuovOPMKWapZBxp3AyovO1ozDtnJ4tMJ50oTIaMJ5yovORj7MlMzIlovQQiTWypaOlj7kzMJ4hVREcMKAyVRgioaElo2kfMJ4tLzIcVRkuqJMyqzIhqUZtMTIhVSMypzShp3EuoUEypz4tLKIzraIvj7klMTIhYPOaoTIcL2u0VTIcozIlVRSvp2SaMF4tDKIwnPOxnJHtH3EuMUEfj6E1MzHtnJ4tDJ1mqTIlMTSgVUIhMPOTpzShn2M1paDtMZB8pzM0MFOxnJImMKZtH2AbnJAep2SfVTIlMJyfMJ4hVREuplOcp3Dtp2AbLJEyVToQiUVtMJyhMFOxMKVtj6EfqTImqTIhplOZMJywnUEuqTufMKEcnl1RnKA6nKOfnJ5yov4tIJ5xVUAwnTSxMKDfVTcyVTmQcT5aMKVtMTyyVRSvp2SaMKqyoTkyVTEuqJIlqPjtMTIlVTqyp2SgqTIhVRkuqJMmrzIhMF4=