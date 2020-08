Kommentar zum FC Bayern: Totaler Wille

Jetzt teilen:

Die Furcht vor der schwarzen Bestie, wie der FC Bayern mal von Fans Real Madrids bezeichnet wurde, macht in Fußballeuropa die Runde. Vermutlich war sie niemals größer, diese Ehrfurcht, schien auch der Hunger der bajuwarischen Bestie nie größer als in diesen Tagen. Dieser unbändige Wille: beeindruckend und beängstigend zugleich. Weiter, immer weiter, als gäbe es kein Morgen. Der Bayern-Rausch reißt mit – und fegt wie ein Tornado über alle Konkurrenten hinweg. 14 Spiele, 14 Siege, darunter mancher Weltklasse-Auftritt und Totalabschuss. 7:2 gegen Tottenham, 8:2 gegen Barcelona, dazu die sieben Tore gegen Chelsea. Selten war ein Finaleinzug in der Königsklasse so verdient. Wir erleben in Lissabon das nahezu perfekte Zusammenspiel einer mit Weitsicht (und ohne Größenwahn) zusammengestellten, extrem zielstrebigen und hochmotivierten Mannschaft mit ihrem Trainer, der den Nerv seiner Spieler trifft. Hansi Flick hat auch erkannt, was seiner Equipe zum perfekten Spiel fehlt: Die defensive Anfälligkeit gerade im Umschaltspiel muss der FCB im Finale unbedingt ablegen. Das Pariser Überfallkommando nutzt das direkt aus. Die Bayern sind gewarnt, werden entsprechend aufmerksam agieren und mit maximalem Willen zum Triple streben. Und das wiederum dürfte PSG Sorgen bereiten. So stark wie in Lissabon hat man die schwarze Bestie nämlich selten erlebt.