Kommentar zum Mainz-05-Streik: Konsequent handeln

Als die französische Fußball-Nationalmannschaft im südafrikanischen WM-Sommer 2010 in den Streik trat, da entwickelte sich daraus ein nationales Drama. Die explosive Melange aus sportlicher Schieflage und internen Dissonanzen sorgte bei den französischen Fußballfans für Fassungslosigkeit und Fremdschämen. Und für einen Ansehensverlust von gigantischem Ausmaß. Zehn Jahre später – und dazwischen liegt der WM-Triumph 2018 – ist das „Fiasko von Knysna“ längst nicht von jedem Fan der Équipe Tricolore verziehen. Wer konsequent handeln will, der muss sich auch der Konsequenzen seines Handelns bewusst sein. Und blickt man auf die rheinhessische Streikgruppe, die in der Bundesliga im Auftrag des 1. FSV Mainz 05 gegen den Fußball tritt, dann muss man stark bezweifeln, ob allen Streikenden die Tragweite dieser maximalen Eskalationsstufe bewusst war. Zumal: Anders als die Franzosen vor zehn Jahren hüllen sich die 05-Profis, die am Mittwoch in den Ausstand traten, in Schweigen. Es ist eine katastrophale Kommunikationsstrategie für eine Gruppe, die etwas bewirken und bestimmt nicht falsch verstanden werden will. Die für diese Maßnahme die Macht der Mannschaft aufs Spiel gesetzt hat. Gerade gegenüber den Fans sollte man seine Motive offen, klar und plausibel darlegen, um Spekulationen und falschen Interpretationen vorzubeugen. Dass die Streikenden der anderen Seite (also den Verantwortlichen) überlassen, den vermeintlichen Grund ihres Ausstands zu kommunizieren, macht die Sache grotesk. Man stelle sich vor, ver.di würde vor den Toren des Rüsselsheimer Autobauers Opel streiken – und Opel-Chef Michael Lohscheller als Sprecher vorschicken. Undenkbar. Aus Solidarität zu einem ausgemusterten Kollegen seine Arbeit einzustellen (und nicht etwa wegen ausstehender Gehälter oder der tiefen Gräben zwischen Team und Trainer), das klingt zu romantisch, um glaubwürdig zu sein. Aber vielleicht ticken die Fußballer anders. Und wahrscheinlich haben sich die meisten von ihnen keine Gedanken darüber gemacht, was sie mit ihrem Streik auslösen. Es ist kein nationales, aber mindestens ein regionales Drama. Ohne Gewinner, aber dafür mit einem immensen Imageschaden, den alle Beteiligten minimieren hätten können, wenn sie klarer und offener kommuniziert hätten.