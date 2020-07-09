Donnerstag, 09.07.2020 - 00:00 1 min Kommentar zum SV Werder Bremen: Konzeptsuche Von Björn-Christian Schüßler Sportredakteur Mainz Jetzt teilen: Jetzt teilen: EKZtrzIcL2uhMKDtp2ywnPOcovOPpzIgMJ4tp2Abo24tp2IcqPO6q2IcYPOxpzIcVRcunUWyovOuLvjtMTSmplOxMKVtH1LtnJ4tMTIlVSOlMJymp3OcpzSfMFjtMTyyVTygVSOlo2McMaKQa2WuoTjtoJy0VTEyovQQiUOjnJqyovOHIv1JMKW0pfBxM2IhVTyhVRIhM2kuozDtMJyhp2I0raEyYPOhnJAbqPOgnKE6nJIbMJ4tn2Shov4tGzywnUDtq2IhnJqyVTygVSIgMzIfMPOxMKZtMzSgnJkcj6ElVTqyMfB8nUW0MJ4tDaIhMTImoTyanKA0MJ4tMz9lMTIlovjtMJyhMJ4tFJ52MKA0o3VtnJ5mVRWio3DtraHtnT9fMJ4hVREcMFOKMKWxMKVgIzIlLJ50q29lqTkcL2uyovO0qJ4tM3I0VTEupzShYPOmnJAbVUMipzuypvOypaA0VT1uoPOynJ4tF29hrzIjqPO6qFQQiTWypzkyM2IhYPOxLKZtMTSmVSOlnJ56nKNt4bPrI2IcqTIlq3Ilp2AbqTIfohXNaPOxMKVtEzSmqTSvp3EcMJqmp2Scp29hVTqyozS1p28tnTyhqTIlVUAcL2ttoZBxp3A0VUqcMFOxnJHtFJEyMFjtLzSfMPOgnKDtGJyfoTyiozIhVZBtVTkuVRuypaEbLFOPH0ZtqJ0tp2ywnPO6qFO3MKWzMJ4hVREcMFOBLJAbq3IwnUAupzWynKDtMTIlVRuuoaAyLKEyovOeLJ5hVUAcL2ttp2IbMJ4toTSmp2IhVBXNxlO6LJufpzIcL2uyVSEuoTIhqTHtnTSvMJ4tMTIhVSAjpaIhMlOcovOxMJ4tHUWiMzyzqpBsLzSfoPOaMKOuL2g0YPOxnJHtEJqaMKA0MJyhYHWlj7kxMKVtn2kipTMyovOmo2qupvOvMJxtGZB2qlOuov4tIFNlZl1Qo2SwnPOTj7khMaA0j7kwnlO1ozDtDF1XqJqyozE0pzScozIlVRqlo3EyVUcynJqyovjtMTSmplOhnJAbqPO2nJIfVRqyoTDtofB2qTyaVTymqPjtqJ0tHT90MJ56nJSfMFO6qFObMJWyov4tI2IhovOgLJ4toKI0nJptLJqcMKW0YvOGL2wQgz5zMJkxMKVfVR1cozRfVRSaqFjtFJuipaA0YPOUo2kfMKVt4bPGVTEcMFOJMKWdj7khM3IhM3AeqKVtLJ4tMTIlVSqyp2IlVTmQcUIzqPOfj6EhM3A0YvOYo2uzMJkxqPOcp3DtMTIlVUWcL2u0nJqyVSElLJyhMKVfVUIgVTIcozHtp29fL2uyVSWup3AyoTWuozEyVUc1VTIcozIgVSEyLJ0traHtqzIlp2Abq2Icj59yov4tEKVtoKImplOmnJAbVT51pvOvLJkxVTEuraHtMUIlL2ulnJ5aMJ4hVR9bozHtnJuhVTSfplOWMTIhqTyznJguqTyioaAznJq1pvO3nKWxVTImVToQiUVtE3YQiT4gI2Icj58tofBxoJkcL2ttoz9wnPOmL2u3nJIlnJqypvjtp2ywnPOxLJ1cqPOuLac1MzyhMTIhYPOxLKAmVT1cqPOxj7khozIgVSOipaEyoJ9hozScMFO2o24tEKIlo3OuVT5cL2u0VUc1VUElj6E1oJIhVTymqP4tETIlVSAJIlOgqKAmVUAcL2ttraIhj6EwnUA0VTSfplOOqKAvnJkxqJ5ap3MypzIcovOzj7klVTSgLzy0nJ9hnJIlqTHtFaIhM2gcL2gypvOynJ5yovOBLJ1yovOgLJAbMJ4hVRIcovOSrP1KMKWxMKWuozIlVTSfplOHMJSgoJShLJqypvOxLKWzVTEuLzIcVTSfoTIhMzSfoUZtMJyhMFOTqpBsoz90MFOmMJyhYt==