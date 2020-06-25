Donnerstag,
25.06.2020 - 23:00
1 min
Kommentar zur Basketball-Bundesliga: Ein Mutmacher
Von Bardo Rudolf
Sportredakteur Mainz
GJS4nJ1uoPOOqpBsMJ5mMJy0MKWwnTShL2IhVTuuLzIhVRI4pTIlqTIhVTEypvOPLKAeMKEvLJkfYHW1ozEyp2kcM2RtXRWPGPxtM2IaMJWyovjtLJkmVTEcMKAyVTybpzIhVSOfLJ4tj7MzMzIhqTkcL2ttM2IgLJAbqPObLKDfVTEcMFO3MJqyovOxMKZtD29lo25uqzylqKZtqJ50MKWvpz9wnTIhMFOGLJymo24traHtEJ5xMFOmpTyyoTIhVUc1VUqioTkyov4tFzI0raDtMzIboTIhVTEypvOPDxjtoaIlVT5iL2ttMTyyVUc3MJxtEzyhLJjgHTSlqTyyovO6qKVtIz9foTIhMUIhMlOxnJImMKZtHTkuoaZhVREcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVUAcozDtMTyyVRS1MzquLzHto2MzMJ5mnKLtLJ5aMJquozqyovjtnTSvMJ4tMJyhVSOlo2qlLJ1gVTS1p2qyLKWvMJy0MKDfVTEuplOmolOaqKDtq2SlYPOxLKAmVTEcMFODo2kcqTyeVTEuMfB8pvOxnJHtEKWfLKIvozymVTqyM2IvMJ4tnTS0YPOiLaqinTjtFTSfoTIhp3OipaDtoJ9hLKEyoTShMlOynJqyoaEfnJAbVUEuLaHtq2SlYvORLJWynFOgqKAmqTIhVTEcMFOPLKAeMKEvLJkfMKVtF29gpUWioJymp2HtMJyhM2IbMJ4hVSc1oFOPMJympTyyoPOxMJ4fVTEup3ZtoaIlVUcynT4tMTIlVQR3VRWPGP1HMJSgplOuoFOHqKWhnJIlVUEynJkhLJugMJ4hVR9xMKVtMTSmplOxnJHtH3OcMJkypvO3j6EbpzIhMPOxMKVtn29gpTkyqUEyovOnMJy0VUIhqTIlVUA0pzIhM2IlVSS1LKWuoaGQcT5yVUA0LJ5xMJ4hVSIhMPOhLKGQiUWfnJAbVTS1L2tfVTEup3ZtMTyyVSElnJYQiT5yovOfMJIlVTWfnJIvMJ4hVSElo3E6VTEypvOGo25xMKWlo2kfMFOuoUZtMKWmqTHtq2yyMTIlVTSeqTy2MFOVLJkfMJ4gITIuoKAjo3W0LKW0VTWfnJIvVTEyovOPLKAeMKEvLJkfMKWhVTIcozHtM3Wij59yVRS1Mz1ypzgmLJ1eMJy0VTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVUMypaqynUW0YvOOqJAbYPO3MJyfVT51pvO3MJ5cM2HtMTIlVSOupaEcMJ4toTy2MFOcoFOHIvQQiTWypaElLJqyovO3qKWxMJ4hVSIhMPOxo2AbVTEupzLtp2ywnPOxnJHtDxWZVTSfplOUMKqcoz5ypvOzj7kboTIhYvOKMJyfVUAcMFOuoFOGo25hqTSaVTIcozIhVUAjo3W0oTywnPOypz1cqUEyoUEyovORMKI0p2AbMJ4tGJIcp3EypvOej7klMJ4tq2ylMP4tDJWypvO2o3VtLJkfMJ0fVUqynJjtp2yyVTqyrzIcM3DtnTS0YPOxLKAmVTIcovOVLJkfMJ4gH3OcMJkvMKElnJIvVTS1L2ttnJ4tD29lo25uYIcynKEyovOgj7MaoTywnPOcp3DhVSAiVUqcpzDtDzSmn2I0LzSfoPO6qJ0tGKI0oJSwnTIlVToQiUVtMTyyVT5yqJHtH2Scp29hYvOIozDtMfB8pvO2nJIfMFOuozEypzHtH3OipaEupaEyov4=