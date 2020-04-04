Samstag, 04.04.2020 - 00:00
2 min
Kommentar zur Bundesliga: Wie viel ist Fußball wert?
Von Nils Salecker
Sportredakteur
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