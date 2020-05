Kommentar zur Fußball-Bundesliga: Lockerungen locken

Jetzt teilen:

In Dänemark durften die Fußballer von Aarhus GF und Randers FC ihren Fans unter der Woche zujubeln. Die Anhänger verfolgten das Lokalderby direkt am Spielfeldrand. Aber eben auch nicht vor Ort. Sondern über 22 riesige Bildschirme. Die „Besucher“ waren via Videokonferenz zugeschaltet. Eine dieser vielen kreativen Ideen im Corona-Zeitalter – in dem wir uns an Geisterspiele gewöhnen müssen. Doch wie lange, fragen sich natürlich auch die Fußball-Fans in Deutschland. Müssen die Zuschauer nur bis zum Ende der Saison draußen bleiben? Bis zum Ende des Jahres? Oder gar bis zu jenem Tag, an dem es genug Impfstoff für 80 Millionen Bürger gibt? In einem unserer Nachbarländer zeigt man sich risikofreudig: In Polen dürfen ab 19. Juni Zuschauer in die Arenen. Ein Viertel der Kapazitäten kann genutzt werden. Das würde in der Bundesliga bedeuten: In Frankfurt wären rund 13 000 Fans dabei, in Mainz knapp 8300. In Dortmund dürften sogar 20 000 Anhänger ihre Farben anfeuern. Wäre das umsetzbar? Nach drei Spieltagen kann man festhalten: Das über Wochen so intensiv diskutierte Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball-Liga funktioniert bislang. Und auch wenn natürlich die Seele des Sports fehlt, die Stimmung zurück in die Betonklötze muss, der Re-Start zahlt sich aus. Weitaus mehr Zuschauer als gedacht schauen die (teils richtig hochklassigen) Duelle im TV, und ebenfalls rascher als erwartet diskutieren wir wieder in erster Linie über die normalen Fußball-Themen – Abstiegskampf, nicht gegebene Elfmeter, BVB-Trainer. Aber ab wann darf der Fan Letzteren auch wieder direkt auspfeifen? Oder bejubeln? Muss das DFL-Konzept aktualisiert werden? Schließlich wurde es vor Wochen entwickelt, als wir alle noch tief im Lockdown steckten. Es gibt immer mehr Lockerungen mittlerweile, in Theater, Museen und Schwimmbäder dürfen bereits Besucher. Die DFL ist klug genug, um nichts zu überstürzen. Quasi von heute auf morgen Zuschauer zuzulassen, würde eine große Gefahr darstellen. Allein schon wenn Tausende von Fans in Bus und Bahn an- und abreisen. Die Saison wird ohne Zuschauer enden. Die Anhänger dürfen aber hoffen, dass die neue Runde auch ein neues Konzept bringt. Aber annähernd volle Stadion werden wir nicht so schnell haben.