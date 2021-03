2 min

Krause nach Schießerei in Boulder: "Bin gesund und wohlauf"

Zehn Menschen sind bei einem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt in Colorado gestorben. Hindernisläuferin Gesa Krause trainiert gerade in Boulder und schildert ihre Eindrücke.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar