Sonntag,
02.08.2020 - 12:37
2 min
Laufgala in Pfungstadt mit vielen Bestzeiten
Die Laufgala des TSV Pfungstadt endete mit dem Sieg eines Junioren-Europameisters. Zu den vielen Läufern, die persönliche Bestzeiten erzielten, gehörten auch einige südhessische Athleten.
Von Udo Döring
Sportredakteur
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