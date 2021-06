Letztes DFB-Pflichtspiel gegen Ungarn war „Wunder von Bern“

Ein Foto für die Ewigkeit: Der deutsche Kapitän Fritz Walter (oben Mitte) und sein Lauterer Teamgefährte Horst Eckel (r.) werden nach dem Triumph im Fußball-WM-Finale im Berner Wankdorfstadion von begeisterten Anhängern vom Spielfeld getragen. (Archivfoto: dpa)

REGION - „Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt - kommt zu Boszik. Aus! Aus - aus - aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Schlägt Ungarn mit drei zu zwo Toren im Finale in Bern!“ Es sind die legendären Worte von Radioreporter-Legende Herbert Zimmermann, die immer wieder erklingen, wenn es um große Triumphe der deutschen Nationalmannschaft geht. Genauer gesagt: Um den ersten WM-Triumph der DFB-Elf. Das berühmte 3:2 von Bern.

An diesem Mittwoch (21 Uhr, ZDF) stehen sich Deutschland und Ungarn im letzten EM-Gruppenspiel in München gegenüber. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Ein Remis würde Deutschland bereits reichen. 35 Mal trafen beide Nationen bereits aufeinander. „Das Wunder von Bern“ vom 4. Juli 1954 war dabei das letzte Pflichtspiel - lässt man die Olympia-Begegnung 1972 außen vor. 2:0 führte vor 67 Jahren der große Favorit aus Ungarn, der zum Start der WM Deutschland noch mit 8:3 deklassiertes hatte, bereits nach acht Minuten. Max Morlock verkürzte in der zehnten Minute, Helmut Rahn glich in der 18. Minute aus. Dann die 84. Minute: „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tooooor! Tooooor! Tooooor!“, schrie Zimmermann. Das Ende ist bekannt. Die DFB-Elf um Trainer Sepp Herberger und Kapitän Fritz Walter wurde bei der Rückkehr frenetisch gefeiert.

13 Mal gewann Deutschland, 12 Mal Ungarn

Die Bilanz der bisherigen Duelle zwischen Deutschland und Ungarn: 13 Mal gewann die DFB-Auswahl, zwölf Mal Ungarn. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entscheid die deutsche Mannschaft kurz vor der EM 2016 durch Treffer von Adam Lang (Eigentor) und Thomas Müller mit 2:0 für sich. Unter Bundestrainer Joachim Löw gewann Deutschland beide Testspiele (auch 2010 vor der WM mit 3:0). Unvergessen ist natürlich die 0:2-Blamage unter Rudi Völler im Jahr 2004. Der Chefcoach der Ungarn damals: Lothar Matthäus. Die DFB-Kicker schieden wenig später bei der EM vorzeitig aus.