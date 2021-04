4 min

Mainzer Sportmediziner: Kontaktverbot hat Folgen für Kinder

Corona-Stillstand im Sport. "Wer denkt an die Kollateralschäden des Lockdowns?", fragt Perikles Simon, Chef der Sportmedizin an der Uni Mainz. Der Professor kritisiert und regt an.

Von Peter Schneider Sportredaktion Mainz