Marathonläufer und Mediziener Arne Gabius: "2020 ist gelaufen"

FrankfurtAls approbierter Arzt empfiehlt der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius (39) dem Profisport inklusive der Fußball-Bundesliga eine generelle Pause 2020. Sein Karriereende verschiebt er nun auf 2021.

Inwieweit hilft es Ihnen als approbierter Arzt, durch die Krise zu kommen?

Ich weiß, wo ich mich informieren kann. Ich kann mir Studien durchlesen und bewerten. Etwa als diese eigenartige Empfehlung aufkam, beim Laufen zehn Meter Abstand zu halten: Diese Studie stammte nicht von Medizinern oder Virologen. Viele wollen leider gerade einfach nur Schlagzeilen erzeugen, Angst schüren oder Panik erzeugen.

Tragen Sie Mundschutz beim Laufen?

Mundschutz trage ich beim Laufen nicht. Angenommen, man trägt das Virus wirklich in sich, dann hat man durch das Laufen die Lunge schon so gut durchgelüftet, dass man pro Liter ausgeatmeter Luft nur sehr wenige Viruspartikel ausatmet. Wenn ich allerdings im Supermarkt stehe, mich lange in der Obst- und Gemüseabteilung aufhalte und dort auch noch huste, ist das natürlich eine andere Belastung. Da macht der Mundschutz Sinn - nicht aber beim Laufen.

Viele Menschen scheinen verunsichert. Im Wald werden Spazierstöcke mitunter waagerecht gestellt, damit Radfahrer genügend Abstand halten. Erleben Sie so etwas auf ihren Trainingsstrecken auch?

Nein, aber ich höre auch oft solche Geschichten. Bei mir funktioniert es im Wald oder auf Feldwegen gut, auch wenn ich oft Slalom laufen oder auf den Wegesrand ausweichen muss. Insgesamt erlebe ich eine große Rücksichtnahme.

Das Laufen ist weiterhin erlaubt. Man könnte ja denken, dass ein Marathonläufer vielleicht am wenigsten eingeschränkt ist?

Für den Freizeitläufer mag das stimmen. Als Profisportler, der mit Marathonläufen und dem Präsentieren seiner Marke Geld verdient, stimmt das nicht. Faktisch unterliege ich derzeit einem Startverbot. Marathons sind Großveranstaltungen mit Volksfestcharakter. Der Berliner Marathon Ende September ist bereits abgesagt, und ich denke auch, dass die Chancen für den Frankfurt Marathon Ende Oktober schlecht stehen. Meine Planung ist damit hinfällig geworden und ein Großteil meiner Einkünfte vermutlich auch. Eigentlich hätte ich in Frankfurt meinen Abschied feiern können. Das wäre perfekt gewesen.

Auf höchster politischer Ebene wird seit längerem die Situation für den Profifußball diskutiert. Sie haben eine klare Meinung zu dem Thema.

Es ist nicht die Zeit für Fußball. Ich würde mir kein Spiel anschauen, auch wenn es im Free-TV liefe. Die Niederlande und Frankreich haben die Fußballsaison abgebrochen, in Spanien wird die Wiederaufnahme des Spielbetriebes noch lange brauchen. Wenn nur ein Spieler positiv getestet wird, kann es eigentlich nicht weitergehen. Außerdem ist das Risiko doch auch viel zu groß, dass die Akteure das Virus in ihre Familien tragen.

Und der sportliche Aspekt?

Rein sportlich hat der Erfolg in der Pandemiezeit keinen Wert, hier geht es um Profit. Es ist doch auch für die Spieler eine prekäre Situation: Sie haben wochenlang nur zuhause trainiert, noch keine Zweikämpfe bestritten: Wenn sofort die heiße Phase mit den letzten Spieltagen beginnt, besteht ein unheimliches Verletzungsrisiko.

Was vermitteln Bilder von Umarmungen beim Torjubel?

Die Leute würden die falschen Schlüsse ziehen: Der Ball rollt wieder, die Pandemie ist vorbei. Wir können wieder so leben wie vorher und vergessen die erlernten Sicherheitsregeln. Ich hoffe, den Fußballern wird gesagt, sich nicht abzuklatschen oder gar zu umarmen. Vielleicht werden sie sich Fußsohle an Fußsohle gratulieren. Aber ist das noch Fußball?

Sie haben mal gesagt, 2020 sei ein Jahr, in dem der Sport ruht.

Ja, das würde ich auch weiterhin unterschreiben. Ich hatte vor einiger Zeit noch die Hoffnung, dass ich am 6. Dezember beim Fukuoka-Marathon in Japan starten kann, aber wenn man es nüchtern betrachtet, ist das Jahr gelaufen.

Welche Schlussfolgerungen haben Sie daraus abgeleitet?

Ich habe eine wirklich lange Saisonpause gemacht, etwa acht Wochen lang. Jetzt gehe ich wieder drei Mal die Woche locker raus zum Laufen.

Sind auch Sie von der Ärzteschaft angeschrieben worden, beispielsweise bei Tests zu helfen?

Ich habe von der Ärzteschaft eine E-Mail bekommen, wo nicht tätige Ärzte oder Ärzte im Ruhestand angeschrieben worden sind. Ich hatte das auch überlegt, allerdings arbeitet meine Frau als Anwältin im Homeoffice - und wir haben derzeit keine Kinderbetreuung für unseren zweieinhalbjährigen Sohn. Für uns als Familie übt meine Frau damit den systemrelevanten Job aus. Mein kleiner Sohn versteht nicht, dass die Spielplätze geschlossen sind. Zuletzt haben wir mit Duplosteinen einen Spielplatz nachgebaut und dann hat er gesagt: 'Papa, da fehlt das rote Absperrband!' Das tut schon weh. So lange wir keine Betreuung durch unsere Tagesmutter haben, ist an eine Tätigkeit als Arzt nicht zu denken. Wird die Notbetreuung ausgeweitet, sieht das anders aus. Mit der geplanten Teilzeittätigkeit als Arzt kann ich mir auch finanziell noch ein weiteres Jahr Leistungssport erlauben und meine Karriere zu einem würdigen Abschluss bringen.

Wie oft haben Sie in den letzten Wochen Besuch von den Dopingtestern der Nada erhalten?

Kein einziges Mal. Das ist schlecht für den Sport. Ich glaube, dass derzeit viel experimentiert wird. Was wirkt am besten? Was kann man versuchen? Diejenigen, die betrügen wollen, wittern jetzt ihre Chance. Es ist anzunehmen, dass die schwarzen Schafe gerade freie Hand haben. Das ist gefährlich. Es wäre toll, wenn möglichst schnell ein Dopingtest mit Genmarker zum Einsatz kommen könnte. Damit kann man Doping auch nach mehreren Wochen nachweisen. Aber noch laufen die Testphasen und der Fokus liegt woanders...

