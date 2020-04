Millionenshow aus dem Keller

„GRONK“ UND BRADY WIEDER VEREINT

Eines der erfolgreichsten Duos in der NFL-Geschichte geht dank eines spektakulären Comebacks wieder zusammen zur Sache. Football-Profi Rob Gronkowski (31) kehrt aus dem Ruhestand zurück und spielt künftig gemeinsam mit Quarterback-Superstar Tom Brady bei dessen neuen Club Tampa Bay Buccaneers. Die New England Patriots und die Buccaneers haben sich auf ein Tauschgeschäft geeinigt. Die Buccaneers bekommen neben Tight End Gronkowski noch ein Zugriffsrecht in der siebten Runde des anstehenden Drafts. Die Patriots erhalten im Gegenzug ein Zugriffsrecht in der vierten Runde der Talentauswahl, die am Donnerstag beginnt. Tampa hat damit auf dem Papier eine der besten NFL-Angriffsformationen, zu der auch die Star-Receiver Chris Godwin und Mike Evans gehören.