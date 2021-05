Murphy und Selby erreichen Finale der Snooker-WM

Der Engländer Mark Selby, hier 2019, hat sich im Vorschlussrunden-Duell der WM durchgesetzt. Foto: Dave Howarth/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Dave Howarth/PA Wire/dpa)

Sheffield - Mark Selby und Shaun Murphy haben das Finale bei der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Die beiden Engländer setzten sich in den Vorschlussrunden-Duellen mit ihren beiden Landsmännern durch.

Selby gewann sein Match gegen Stuart Bingham mit 17:15, Murphy setzte sich mit 17:12 gegen Kyren Wilson durch. Die Topfavoriten um den Ranglistenersten Judd Trump (Viertelfinale) und Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan (Achtelfinale) waren überraschend schon früher aus dem Turnier geflogen.

O'Sullivan hatte im Vorjahr Wilson im Endspiel mit 18:8 besiegt und seinen sechsten Titel eingefahren. Das Finale des Turniers, das im Rahmen eines Pilotprojekts der britischen Regierung mit Zuschauern stattfinden darf, beginnt am Sonntag (14.00 Uhr/Eurosport). Es sind je zwei Sessions am Sonntag und Montag angesetzt. Spätestens am Montagabend steht der Nachfolger von «The Rocket» fest.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-434207/2