Nach Triumph: Toni Kroos bricht Interview mit ZDF ab

Sauer im Interview: Real-Madrid-Ass Toni Kroos

PARIS - Ein Abend, an dem sich Toni Kroos endgültig in die Fußball-Geschichtsbücher gespielt hat. Zum fünften Mal gewann der ehemalige deutsche Nationalspieler mit dem 1:0 im Finale gegen den FC Liverpool die Champions League - überragend. Nicht in guter Erinnerung behalten wird der Mittelfeldspieler von Real Madrid das Interview unmittelbar nach dem Abpfiff - das er verärgert abbrach.

Was war passiert? Neben DAZN zeigte das ZDF das Endspiel live. ZDF-Reporter Nils Kaben war auf dem Feld unterwegs, um Stimmen zu sammeln. Nachdem Kroos einige Minuten auf die Tribüne zu seiner Familie geschaut hatte, stellte er sich auf dem Rasen den Fragen. "Das muss ein paar Tage sacken, ich habe geschaut, wo meine Familie ist", sagte Kroos ins Mikrofon. "Es ist ein ganz besonderer Titel, weil alle im Stadion sind. Heute waren alle Kinder im Stadion, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist."

Dann wollte Kaben aufs Sportliche zu sprechen kommen, fragte: "Auch weil es, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, gar nicht so selbstverständlich war?" Kroos war etwas genervt angesichts der Anspielung, dass Liverpool das bessere Team gewesen war. "Was ist schon selbstverständlich?", antwortete er: "Die Champions League zu gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben einen großen Fight geliefert, wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen, fertig!"

Als der ZDF-Reporter daraufhin fragte, ob es überraschend für Kroos gewesen sei, "dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?" konterte der Weltmeister von 2014: "Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und jetzt stellst Du mir zwei solche Scheiß-Fragen. Das finde ich Wahnsinn!" Kurze Zeit später brach Kroos das Live-Interview ab: "Hör auf, ich geh lieber weg." Der in Greifswald geborene Weltklasse-Spieler ging zu DAZN-Reporterin Laura Wontorra, war aber noch nicht fertig, sagte im "Off" zu Kaben: "Ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich." Und: "Du stellst erst drei negativ Fragen, da weißt Du doch schon, dass Du aus Deutschland kommst."

Kroos reihte sich damit in medienkritische Live-Interviews deutscher Fußballer ein. Wie den Wutausbruch vom damaligen DFB-Teamchef Rudi Völler nach einem 0:0 auf Island im Gespräch mit ARD-Reporter Waldemar Hartmann am 6. September 2003. Und der Ausraster von Per Mertesacker bei der WM 2014 nach dem Achtelfinalsieg gegen Algerien im Gespräch mit Boris Büchler, in dem er den inzwischen legendären Satz sagte: "Ich lege mich jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne." Pointe diesmal: Mertesacker war Co-Kommentator von Bela Rethy, äußerte Verständnis für die Reaktion von Kroos, mit dem er 2014 den WM-Titel geholt hatte. Und erinnerte an sein Interview von damals: "Ich habe es auch schon erlebt, wo mir nach einem positiven Ausgang negative Fragen gestellt wurden."

Happy End für das ZDF und Nils Kaben: Der Reporter führte nach der Siegerehrung auf dem Feld ein Interview mit David Alaba. Der ehemalige Bayern-Spieler aus Österreich hatte großen Anteil am starken Defensivauftritt von Real. Und beantwortete alle Fragen - die sich aber auch ausnahmslos um die Gefühle nach solche einem außerordentlichen Triumph drehten. Und die Probleme von Real - vor allem in der ersten Halbzeit - nicht mehr thematisierten.