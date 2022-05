Nationalmannschaft: Mainz-05-Spieler Stach erneut nominiert

Mainz 05 Spieler Anton Stach (l.) wurde erneut für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. (Foto: dpa/Christian Charisius)

MAINZ - Bundestrainer Hansi Flick hat erneut Anton Stach von Mainz 05 für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Der Mittelfeldspieler des rheinhessischen Fußball-Bundesligisten steht im Aufgebot der DFB-Auswahl für die im Juni anstehenden Spiele in der Nations League gegen England, Italien und Ungarn. Den Kader gab am Flick am Freitag bekannt. Stach war erst vergangenen Sommer vom damaligen Zweitliga-Aufsteiger Greuther Fürth zu den 05ern gewechselt. Noch ein Jahr zuvor hatte er für den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga gespielt.



Der persönliche Aufstieg Stachs ging rasant vonstatten: Nach etwa einem Drittel der Saison 2021/22 erkämpfte sich der 1,94 Meter große Mittelfeldspieler einen Stammplatz in der Startelf der Mainzer. Durch konstant gute Leistungen machte er den Bundestrainer auf sich aufmerksam. Flick berief den 23-Jährigen erstmals im März dieses Jahres in den Kader des Nationalteams. Beim 2:0 gegen Isreal feierte der zuvor fünfmalige U21-Nationalspieler sein A-Länderspiel-Debüt. Eine knappe halbe Stunde vor Spielende wechselte Flick ihn ein.

Bereits am kommenden Montag geht es ins Trainingslager

Mit der abermaligen Nominierung ist nun auch klar, dass der 05er nach dem Ende der Bundesliga-Saison vorerst nicht in Urlaub fliegen kann. Seine Reisepläne ändern sich. Bereits am kommenden Montag geht es für den DFB-Tross bis Freitag, 27. Mai, ins Trainingslager nach Marbella (Spanien). Am 4. Juni startet Deutschland in die Spiele der Gruppe 3 der Nations-League A. Erster Gegner ist in Bologna Europameister Italien.

