Niklas Kaul muss um EM-Ticket bangen

Niklas Kaul musste den Wettkampf in Ratingen wegen Schwindelgefühlen abbrechen. (Foto: dpa)

RATINGEN - Ein paar Meter lief Niklas Kaul noch. Dann stieg der Zehnkampf-Weltmeister jedoch aus. Der 24-Jährige vom USC Mainz brach den 400-Meter-Lauf beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen ab. Und beendete damit auch den Wettkampf. „Ich hatte Kopfschmerzen und Schwindel“, bedauerte Kaul, der von der ersten Disziplin an am Samstag kämpfen musste. Schon beim 100-Meter-Lauf, den er in 11,42 Sekunden absolvierte, hatten ihn Halsschmerzen geplagt. Kaul muss damit um die Teilnahme an der Heim-EM in München im August bangen. Der Mainzer ließ offen, ob er in drei Wochen in Götzis einen weiteren Anlauf unternimmt, um das Ticket zu lösen - oder ob er die EM-Norm (8100 Punkte) bei der WM im Juli in Eugene (USA) knacken will. Für die WM hat er als Titelverteidiger eine Wildcard. Eigentlich hatte Kaul auf den Start in Götzis verzichten wollen.

Beim Saisoneinstieg eine Woche zuvor in Frankfurt hatte Kaul noch einen starken Eindruck hinterlassen, war über die 110 Meter Hürden schneller unterwegs als bei seinem WM-Coup vor drei Jahren in Doha. „Ich wüsste nicht, warum es in Ratingen nicht mit der EM-Norm klappen sollte“, hatte sich der USC-Star optimistisch gezeigt. In Ratingen musste er sich dann aber von Anfang an durch den Tag quälen. Im Weitsprung verschenkte er einiges an Weite, kam auf 7,03 Meter. Beim Kugelstoßen (13,73 Meter) zeigte er sich sichtlich enttäuscht. Im Hochsprung kam Kaul auf 1,95 Meter - die Zwei-Meter-Marke war zu hoch. Das 400-Meter-Rennen brach er dann genauso wie Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) vorzeitig ab.