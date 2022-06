3 min

Odenwälder Radprofi Jonas Rutsch fiebert Tour-Start entgegen

Der Odenwälder startet mit einem noch grelleren Trikot in Pink in seine zweite Tour de France. Gänsehaut-Momente gab's bei der Teamvorstellung vor dem Tour-Auftakt am Freitag.

Von Udo Döring Sportredakteur