Olympia 2021: Rüsselsheimer Eduard Trippel holt Silber

Eduard Trippel bei den Olympischen Spielen in Tokio. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TOKIO - Eduard Trippel gab in den letzten Sekunden noch mal alles, probierte gleich mehrere Ansätze. Doch es sollte es nicht reichen. Lasha Bekauri (Goergien) holte sich mit einer Wazari-Wertung den Sieg, durfte Gold bei den Olympischen Spielen in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm bejubeln. Aber auch Trippel strahlte wenige Sekunden später schon wieder, schließlich feierte er in Japan den größten Erfolg seiner Laufbahn: Der 24-Jährige vom Judo-Club Rüsselsheim sicherte sich Silber. Es war die erste Männer-Medaille für den JCR bei Olympia und die erste für den Deutschen Judo-Bund nach Ole Bischof in London 2012. Bischof, ebenfalls einst in der Bundesliga für Rüsselsheim im Einsatz, hatte damals auch Silber errungen.

Der Weltranglisten-15. Trippel war eindrucksvoll durch die ersten Runden marschiert. Der 24-Jährige bezwang die beiden Ex-Weltmeister Nemanja Majdov (Serbien) und Donghan Gwak (Südkorea), anschließend den Weltranglisten-Dritten Krisztian Toth (Ungarn). In einem packenden Halbfinale schlug er dann den Türken Mihael Zgank, Europameister von 2019, in der fünften Minute der Verlängerung. Im Endkampf nutzte Bekauri, amtierender Europameister, einen Moment der Unachtsamkeit, erwischte Trippel mit einem Hüftwurf.

Trippel ist Polizeikommissar-Anwärter bei der Hessischen Polizei in Wiesbaden. Der 24-Jährige fing einst mit dem Judo an, weil er als hyperaktiv galt. Seit Beginn seiner Karriere ist er für den JCR aktiv, reifte unter seinem Heimtrainer Andreas Esper zum Weltklasse-Athleten. Bei der WM 2018 verpasste er haarscharf eine Medaille, wurde Fünfter. In den vergangenen Monaten zeigte er stark Leistungen, wurde im Mai unter anderem Zweiter beim Grand Slam in Kasan.