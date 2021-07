Olympia-Aus für Darmstädter Badmintonspieler Kai Schäfer

Nach der zweiten 0:2-Niederlage ist für Kai Schäfer das olympische Turnier beendet. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Tokio. Für Kai Schäfer endete die olympische Premiere ohne Satzgewinn. Der in Darmstadt geborene Badmintonspieler verlor auch sein zweites Gruppenspiel und ist damit ausgeschieden. Auf das 0:2 gegen den Thailänder Wangcharoen folgte ein 0:2 gegen den Briten Toby Penty. Der 28 Jahre alte Schäfer spielte im ersten Satz fast durchweg auf Augenhöhe und brachte den Briten gerade am Ende in Bedrängnis. Beim Stand von 17:19 punktete der in Mühlheim lebende Bundesligaspieler des SV Fun-Ball Dortelweil, hielt dabei aber den Schläger wenige Zentimeter über dem Netz und hatte damit Satzball gegen sich. 18:21 endete der erste Durchgang schließlich und auch im zweiten lag Schäfer schnell zurück. Die Ballwechsel wurden immer kürzer, die Fehler häuften sich, vor allem auf Seiten des Deutschen, der nach dem 11:21 schließlich resümierte: "Das war nicht mein bester Tag".