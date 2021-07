Olympia: Bad Kreuznacherin holt erstes deutsches Gold

Ricarda Funk hat Olympia-Gold gewonnen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TOKIO/BAD KREUZNACH - Ricarda Funk hat es geschafft! Die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Kajak-Einer gewonnen. Im Finale fuhr die 29-Jährige, in dem wohl wichtigsten Rennen ihrer Karriere, fehlerfrei und in einer Spitzenzeit (105.50) zu Olympischem Gold. Vor der Spanierin Maialen Chourraut (0/+1.13) und der Favoritin Jessica Fox aus Australien (4/+1.23) fuhr die 29-Jährige in einem Wahnsinnsrennen nach ganz vorne und erfüllte sich ihren Traum von der Medaille. Dazu ist es die erste Goldmedaille für Deutschland bei diesen Spielen.

Fast 20 Jahre hatte das im deutschen Kanuslalom keine Frau mehr geschafft. Den letzten Erfolg verbuchte Elisabeth Micheler mit ihrem Olympiasieg bei den Spielen 1992 in Barcelona. Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) ist es nach Sideris Tasiadis (Bronze) die zweite Medaille bei diesen Olympischen Spielen.