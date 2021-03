Ovtcharov bei WTT-Premiere im Viertelfinale

Erreichte in Doha das Viertelfinale: Dimitrij Ovtcharov. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Doha - Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov hat beim ersten WTT-Turnier in Katar das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-Zwölfte besiegte den ehemaligen Europameister Emmanuel Lebesson aus Frankreich in 3:1 Sätzen. In der Runde der besten Acht trifft der 32-Jährige auf den WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden, der in der Bundesliga für Werder Bremen spielt.

Bei den Frauen steht die deutsche Nationalspielerin Shan Xiaona ebenfalls im Viertelfinale. Die 38-Jährige vom Champions-League- Sieger TTC Eastside Berlin schlug die Ukrainerin Margarita Pesotska klar mit 3:0. Ihre Teamkollegin Nina Mittelham schied dagegen nach einem 0:3 gegen die topgesetzte Mima Ito aus Japan aus.

Die neue WTT-Serie ersetzt im Tischtennis die bisherige World Tour. Wegen der Corona-Pandemie sind bislang aber nur die beiden ersten Turniere des sogenannten «Middle East Hubs» in der katarischen Hauptstadt Doha zeitgenau angesetzt worden.

