Paralympics-Ticker: Gold für Sprinter Felix Streng

Goldmedaillengewinner Felix Streng (Mitte rechts) und der Bronzemedaillengewinner Johannes Floors aus Deutschland freuen sich nach dem 100-Meter-Rennen. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TOKIO - Vom 24. August bis 5. September messen sich Athleten aus aller Welt bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Die wichtigsten Ereignisse tragen wir in unserem Ticker zusammen.

Montag, 30. August

Streng sprintet zu Paralympics-Gold

Der für Wetzlar startende Felix Streng hat bei den Paralympics in Tokio Gold im 100-Meter-Sprint gewonnen. Es war nicht die einzige deutsche Medaille bei diesem Rennen. Mehr zum Thema lesen Sie Der für Wetzlar startende Felix Streng hat bei den Paralympics in Tokio Gold im 100-Meter-Sprint gewonnen. Es war nicht die einzige deutsche Medaille bei diesem Rennen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.















Vorrunden-Aus: Deutsche Goalballer enttäuschen bei Paralympics

Die hochambitionierten deutschen Goalballer sind bei den Paralympics überraschend in der Vorrunde ausgeschieden. Der Europameister und Gold-Anwärter verlor am Montag in Tokio gegen China deutlich mit 3:8 und beendete die Gruppe B aufgrund der schlechtesten Tordifferenz (-7) als Letzter. Alle fünf Mannschaften haben zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. "Ich habe viel erlebt in dieser Sportart. Aber das wir wegen der Tordifferenz da unten stehen, ist schon heftig", sagte Kapitän Reno Tiede.

Para-Schwimmerin Schott verpasste dritte Bronzemedaille

Schwimmerin Verena Schott hat ihre dritte Medaille bei den Paralympics in Tokio knapp verpasst. Die 32-Jährige wurde am Montag über 50 Meter Schmetterling in 37,03 Sekunden Vierte, zwei Zehntelsekunden hinter Bronzemedaillengewinnerin Elizabeth Marks (36,83) aus den USA. Gold gewann die Chinesin Yuyan Jiang (34,69) vor Nicole Turner (36,30) aus Irland. Über 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust hatte Schott Bronze geholt.

Paralympics: Bronze für Dressurreiterin Mispelkamp

Regine Mispelkamp hat bei den Paralympics die Bronzemedaille im Dressurreiten gewonnen. Die 50-Jährige holte für die Para-Reiter in der Einzel-Kür am Montag mit ihrem Pferd Highlander Delight's mit 76,820 Prozentpunkten Platz drei. Paralympicssiegerin wurde die Belgierin Michèle George (80,590) hauchdünn vor dem Niederländer Frank Hosmar (80,240). Für deutschen Reiter war es in Tokio die erste Medaille.

Paralympics: Rio-Sieger Kappel holt Bronze im Kugelstoßen

Rio-Sieger Niko Kappel hat bei den Paralympics in Tokio die Bronzemedaille im Kugelstoßen gewonnen. In einem der ausgeglichensten Felder der Spiele mit fünf Konkurrenten mit vergleichbaren Vorleistungen belegte der kleinwüchsige Stuttgarter mit 13,30 Meter Rang drei. Gold ging an Weltrekordler Bobirjon Omonow aus Usbekistan (14,06) vor dem US-Amerikaner Hagan Landry (13,88).















Sonntag, 29. August

Paralympics: Frances Herrmann holt überraschend Speerwurf-Silber

Speerwerferin Frances Herrmann hat bei den Paralympics in Tokio überraschend die Silbermedaille gewonnen. Die 32-Jährige aus Cottbus wurde in der sitzenden Klasse mit 17,72 Meter nur von der siegreichen Chinesin Lijuan Zou (22,20) geschlagen. Für Herrmann war es die zehnte Medaille bei Welt- und Europameisterschaften oder Paralympics und der größte Erfolg seit Silber im Diskus bei den Spielen 2008.

Diesmal schon Vierte: "Wunderkind" Menje kommt Medaille näher

Teenager Merle Menje kommt einer Medaille bei den Paralympics immer näher. Nach Rang sechs über 5000 Meter belegte die 17-Jährige aus Singen über 800 Meter der Rennrollstuhlfahrerinnen, diesmal unterstützt von ihrem als Betreuer im Stadion sitzenden Vater, am Sonntag Rang vier.

Bei der EM hatte Menje im Juni überraschend zwei Gold- und zwei Silbermedaillen gewonnen. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hatte sie daraufhin als "German Wunderkind" bezeichnet. Bei den Paralympics muss sich Menje allerdings der starken Konkurrenz aus Übersee stellen. Eine Medaillenchance bietet sich noch, über 1500 Meter.

Zwei Siege für deutsche Rollstuhlbasketballmannschaften

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben die Gruppenphase bei den Paralympics ungeschlagen beendet. Gegen Japan gewann das Team von Bundestrainer Dennis Nohl am Sonntag nach einer Aufholjagd im vierten Viertel mit 59:54. Nun steht die Auswahl in der Gruppe A mit vier Erfolgen souverän auf Platz eins. Am Dienstag beginnt mit dem Viertelfinale die K.o.-Runde. Beste Werferinnen gegen Japan waren Katharina Lang (27 Punkte) und Fahnenträgerin Mareike Miller (21).

Auch die Männer waren am Sonntag erfolgreich. Gegen das bislang noch punktlose Team aus Algerien siegte die deutsche Mannschaft mit 71:50. Mit zwei Erfolgen und zwei Niederlagen steht Deutschland in der Tabelle auf Platz vier. Ein Sieg am Montag gegen den Iran würde das Viertelfinalticket bedeuten. Thomas Böhme (21 Punkte) und Aliksandr Halouski (17) trafen am besten.

Disqualifiziert: 200-Meter-Läuferin Nikoleitzik verliert Para-Bronze

Die Freude über die vermeintlich gewonnene Bronzemedaille über 200 Meter bei den Paralympics wehrte bei Leichtathletin Nicole Nikoleitzik nur kurz. Die 26-Jährige kam am Sonntag im Olympiastadion von Tokio als Dritte ins Ziel, nach dem Rennen wurde sie allerdings wegen Übertretung der Bahn disqualifiziert. Paralympics-Siegerin wurde die Chinesin Yiting Shi (28,21 Sekunden) mit einem Weltrekord.

"Unbeschreiblich": Tischtennisspieler Baus holt Paralympics-Gold

Die richtigen Worte musste Valentin Baus erst einmal suchen. "Es ist unbeschreiblich", sagte der Tischtennisspieler nach dem Gewinn seiner ersten Goldmedaille bei den Paralympics. Mit 3:2 nach Sätzen schlug er am Sonntag in Tokio den favorisierten Chinesen Ningning Cao und holte das zweite Gold für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in der japanischen Hauptstadt - 77 Minuten nach dem Triumph von Martin Schulz im Triathlon.

Der 25-Jährige von Borussia Düsseldorf musste im Tokyo Metropolitan Gym hart kämpfen und stand kurz vor einer Niederlage. Nach dem gewonnen Auftaktsatz (11:4) drehte Ningning Cao die Partie und führte mit 2:1. In einem hart umkämpften vierten Durchgang verhinderte Baus, der eine Glasknochen-Krankheit hat, mit 13:11 die Silbermedaille. Den Entscheidungssatz gewann er dann mit 11:7 und konnte sein Glück nach dem 43-minütigen Tischtennis-Krimi nicht ganz fassen: endlich die ersehnte Goldmedaille.















Endlich das erste Gold: Triathlet Schulz erlöst DBS bei Paralympics

Triathlet Martin Schulz hat seinen Paralympicssieg aus Rio in Tokio wiederholt und am fünften Wettkampftag endlich die erste Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt. Der 31-Jährige aus Leipzig, der ohne linken Unterarm geboren wurde, siegte nach einer ganz starken Laufleistung in 58:10 Minuten mit 45 Sekunden Vorsprung auf den lange führenden Briten George Peasgood. Nach vier Wettkampftagen hatte Deutschland im Medaillenspiegel mit sieben Medaillen - davon zwei silberne und fünf bronzene - nur Rang 40 belegt.

Nach 750 Metern Schwimmen in der Bucht des Odaiba Marine Park stieg Schulz am frühen Morgen Ortszeit als Zweiter aus dem Wasser, mit genau einer Minute Rückstand auf Peasgood. Schon nach fünf von 20 Kilometern Radfahren hatte er den Rückstand auf 34 Sekunden verkürzt. Nach der Hälfte der fünf Kilometer langen Laufstrecke waren es nur noch fünf Sekunden Rückstand, dann zog Schulz vorbei.

Samstag, 28. August

Zwei afghanische Para-Athleten für Wettkämpfe in Tokio eingetroffen

Erstmals seit 17 Jahren nimmt überraschend wieder eine Athletin aus Afghanistan an den Paralympics teil. Taekwondo-Kämpferin Zakia Khudadadi wurde gemeinsam mit ihrem Landsmann Hossain Rasouli am Samstagabend (Ortszeit) in Tokio herzlich begrüßt, teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit. Auch IPC-Präsident Andrew Parsons war bei der Zeremonie im olympischen Dorf dabei.

Khudadadi tritt am kommenden Donnerstag in der Taekwondo-Klasse von 44 bis 49 Kilogramm an, ihr Landsmann Rasouli am Freitag in den Vorläufen über 400 Meter. Die beiden afghanischen Para-Athleten waren zuvor nach IPC-Angaben aus ihrer Heimat nach Paris gebracht worden. Dort wurden sie psychologisch betreut.

"Unsere Priorität Nummer eins war immer und wird immer die Gesundheit und das Wohlbefinden der beiden Athleten sein", versicherte Parsons. Die afghanischen Sportler hätten immer wieder ihren "absoluten Wunsch" bekräftigt, in Tokio bei den Paralympics anzutreten.

Am Tag vor Beginn der Spiele hatte das IPC bekannt gegeben, dass wegen der Machtübernahme der Taliban keine afghanischen Athleten in Japan am Start sein werden. Die Flagge Afghanistans wurde bei der Eröffnungsfeier am vergangenen Dienstag "als Zeichen der Solidarität" von einem Volunteer ins Stadion getragen.

Silber statt Gold: Weitspringer Schäfer um fünf Zentimeter geschlagen

Weitsprung-Weltrekordler Leon Schäfer hat die erhoffte erste Goldmedaille für Deutschland am vierten Wettkampftag der Paralympics in Tokio verpasst. Der 24 Jahre alte Leverkusener wurde am Samstag nach einem extrem spannenden Wettkampf mit 7,12 Metern Zweiter hinter dem 19 Jahre alten Südafrikaner Ntando Mahlangu (7,17). Schäfers Weltrekord liegt bei 7,24 Metern.

"Ich bin auf der einen Seite happy mit Silber. Aber der Ärger überwiegt", sagte der Weltmeister: "Ich bin einfach zu spät aufgewacht. Ich muss schauen, wo die Fehler lagen."

Zweite Paralympics-Bronzemedaille für Schwimmerin Schott

Schwimmerin Verena Schott hat die zweite Bronzemedaille bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Über 100 Meter Brust wurde die 32-Jährige am Samstag mit einer Zeit von 1:43,61 Minuten erneut Dritte. Siegerin wurde die Ukrainerin Jeljazaweta Mereschko (1:40,59) vor der Britin Grace Harvey (1:42,22). Schott hatte bereits über 200 Meter Lagen Bronze geholt.

Schmidberger verliert Finalkrimi: Tischtennis-Ass holt Para-Silber

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Tokio knapp verpasst. Der 29-Jährige, der seit seinem fünften Lebensjahr querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, unterlag am Samstag in einem Finalkrimi dem Chinesen Panfeng Feng mit 2:3-Sätzen. Während Schmidberger wie schon in Rio 2016 die Silbermedaille holte, gewann sein Finalgegner zum vierten Mal in Serie Paralympics-Gold.

Nach zwei Sätzen sah es nach einem klaren Endspielsieg des Chinesen aus. Feng brillierte, Schmidberger reagierte nur. Mit 9:11 und 4:11 lag der für Borussia Düsseldorf spielende Deutsche schnell mit 0:2 zurück. Danach folgte die Aufholjagd. Er egalisierte mit 11:8 und 11:4 das Match, im Entscheidungssatz besaß Feng in einem hochklassigen Spiel die besseren Nerven.

Acht Hundertstel fehlen zu Para-Bronze: Förstemann und Kruse Vierte

Der frühere Olympia-Dritte Robert Förstemann und Kai Kruse haben bei den Paralympics in Tokio Bronze um acht Hundertstelsekunden verpasst. Trotz des deutschen Rekords von 1:00,554 Minuten fehlte am Ende 82 Tausendstel zu Rang drei im 1000-Meter-Zeifahren auf der Rad-Bahn. Der gebürtige Thüringer Förstemann fungiert seit 2019 als Guide des sehbehinderten Kruse.

Über 4000 Meter waren beide am Mittwoch vorsichtshalber nach 1000 Metern ausgestiegen, weil Kruse nach einem Trainings-Sturz in der Vorwoche noch Beschwerden hatte. 2016 in Rio hatte Kruse Bronze gewonnen, damals noch mit dem früheren Teamsprint-Olympiasieger Stefan Nimke als Guide. Förstemann war 2008 in Peking bei Olympia dabei war und gewann 2012 in London sogar Bronze im Teamsprint.

Freitag, 27. August

Paralympics: Unfall mit selbstfahrendem Bus in Athletendorf

Ein sehbehinderter Para-Athlet ist bei den Paralympics in Tokio im Athletendorf mit einem selbstfahrenden Bus zusammengeprallt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf die Polizei berichtete, erlitt der japanische Judoka Aramitsu Kitazono bei dem Unfall am Vortag Verletzungen an Kopf und Körper, deren Heilung etwa zwei Wochen benötige.

Der fahrerlose Kleinbus sei an einer Kreuzung im Athletendorf in Tokios Bucht rechts abgebogen, als er am frühen Nachmittag mit dem auf einem Bürgersteig gehenden 30 Jahre alten Sportler zusammenstieß, hieß es. Der erste Kampf Kitazonos, der in der 81-Kilogramm-Gewichtsklasse antritt, war für Samstag geplant.

Paralympics: Brussig-Zwillinge verpassen Medaille im Judo

Die Zwillinge Carmen und Ramona Brussig haben bei ihren wahrscheinlich letzten Paralympics einen krönenden Abschluss verpasst. Die beiden 44-jährigen Judoka, die in Leipzig geboren sind und für Schwerin starten, blieben bei den Paralympics in Tokio zum ersten Mal in ihren Karrieren ohne Medaille.

Ramona, die bei zuvor vier Teilnahmen je zweimal Gold und zweimal Silber gewonnen hatte, verlor in der Klasse bis 52 Kilogramm den Kampf um Bronze gegen Natalija Nikolajschik aus der Ukraine. Carmen, die bei drei Teilnahmen einen kompletten Medaillensatz sammelte, schied zunächst im Achtelfinale aus und dann auch in der Hoffnungsrunde.

Deutsche Rollstuhlbasketballer bezwingen Weltmeister Großbritannien

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei den Paralympics überraschend klar Welt- und Europameister Großbritannien bezwungen. Im zweiten Spiel der Gruppe B in Tokio gewann die Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger am Freitag mit 71:59 und ist mit dem Erfolg und einer zuvor knappen Niederlage gegen Gold-Favorit USA (55:58) auf Viertelfinalkurs. Nächster Gegner ist am Samstag Australien. Vier Teams der beiden Sechser-Gruppen qualifizieren sich für die Runde der besten Acht.

Gegen die Briten fiel die Entscheidung nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte dank eines starken dritten Viertels (26:15). Den erspielten Vorsprung brachten die Deutschen problemlos über die Zeit. Beste Werfer waren Thomas Böhme (27 Punkte) und André Bienek (17). Der gebürtige Engländer Joseph Bestwick kam für die deutsche Mannschaft auf drei Zähler.

Hitze in Tokio: Rollstuhltennis-Spiele abgesagt

Wegen der großen Hitze in Tokio sind zahlreiche Rollstuhltennis-Spiele bei den Paralympics abgesagt worden. Wie die Veranstalter mitteilten, sei es wegen der Wetterbedingungen am ersten Wettkampftag am Freitag nur möglich, auf dem Centre Court mit geschlossenem Dach zu spielen. Alle Matches auf den Plätzen 1 bis 9 wurden zunächst abgesagt.

Um 10.30 Uhr Ortszeit habe die Messung auf den Plätzen 31,2 Grad Celcius betragen, erklärten die Organisatoren. Später am Tag wollen sie prüfen, ob zumindest einige Spiele nachgeholt werden können.

Donnerstag, 26. August

Mit Tischtennis-Schläger im Mund: Ägypter begeistert bei Paralympics

Der Tischtennisball klemmt vor dem Aufschlag unter seinen nackten Zehen, den Schläger hält er mit dem Mund fest. Dann hebt er die kleine Zelluloidkugel in die Höhe und schmettert los. Der Ägypter Ibrahim Hamadtou begeistert bei den Paralympics in Tokio mit einem außergewöhnlichen Auftritt. "Wenn ich am Tisch stehe, vergesse ich alles. Es ist wie ein Gespräch mit dem Ball, und er hört zu. Am Tisch fühle ich mich wie ein König", sagte der 48-Jährige.

Im Alter von zehn Jahren verlor Hamadtou bei einem Zugunfall beide Arme. Dennoch entdeckte er mit 13 seine Leidenschaft für das Tischtennis. In seiner Heimatstadt Kafr Saad am Nil-Delta spielte er im Jugendzentrum. "Am Anfang waren die Leute erstaunt und überrascht, mich spielen zu sehen. Sie haben mich sehr ermutigt und unterstützt und waren sehr stolz auf meinen Willen, meine Ausdauer und meine Entschlossenheit", sagte Hamadtou.

Der Para-Teilnehmer probierte verschiedene Möglichkeiten der Schlägerhaltung aus. Er tüftelte und fand die beste Position: Mit dem Schläger im Mund flog der Ball fortan über das Netz. "Wenn die Leute heute sehen, wie ich den Schläger halte, denken sie, es wäre einfach", sagte Hamadtou. "Es ist aber gar nicht leicht." Denn bei jedem seiner Schläge ist der komplette Körper in Bewegung. Seine Beine sind dabei das Wichtigste. "Auf sie verlasse ich mich mehr als auf alles andere", erklärte er. "Auch mein Nacken muss ständig gestärkt werden. Dasselbe gilt für meine Zähne."

Der Ägypter Ibrahim Hamadtou tritt bei den Paralympics im Tischtennis an - ohne Arme. Beim Aufschlag schleudert er den Ball mit den nackten Zehen in die Luft. (Foto: dpa/Marcus Brandt)

Erst war es noch der Spaß, dann wuchs der Ehrgeiz beim dreifachen Familienvater. Das Ergebnis: 2011 und 2013 holte er Silber bei den afrikanischen Meisterschaften.

Durch seine spektakuläre Art zu spielen, ist Hamadtou zu einem kleinen Star in der Tischtennisszene geworden. Bei Youtube wurde ein Video mit Trainingsspielen gegen Topstars über drei Millionen Mal angeklickt. "Es gibt nichts, was unmöglich ist", sagte er. "Es war eine Botschaft an die Welt, in dem ich zeigen konnte: es ist nichts unmöglich." Der chinesische Weltklassespieler und zweimalige Olympiasieger Ma Long war vom Aufeinandertreffen mit Hamadtou schwer angetan: "Unfassbar. Ich konnte es gar nicht glauben."

Bronze im Becken: Schott holt Para-Medaille für Schwimmer

Verena Schott hat die zweite Medaille für die deutschen Athleten bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Über 200 Meter Lagen schwamm die Cottbuserin am Donnerstag in 2:59,09 Minuten zu Bronze. Es gewann die Britin Maisie Summers-Newton in Weltrekordzeit von 2:56,68 Minuten vor der Ukrainerin Jeljzaweta Mereschko (2:58,04). Für die 32-jährige Schott ist es bei der dritten Teilnahme die zweite Paralympics-Medaille. 2012 hatte sie in derselben Disziplin Silber gewonnen. 2016 in Rio hatten die deutschen Schwimmer nur drei Medaillen geholt, darunter keine goldene.

Die erste deutsche Medaille, ebenfalls Bronze, hatte am Mittwoch Radfahrerin Denise Schindler auf der Bahn gewonnen.













Verena Schott hat die zweite Medaille für die deutschen Athleten bei den Paralympics in Tokio gewonnen. Über 200 Meter Lagen schwamm die Cottbuserin am Donnerstag in 2:59,09 Minuten zu Bronze. Es gewann die Britin Maisie Summers-Newton in Weltrekordzeit von 2:56,68 Minuten vor der Ukrainerin Jeljzaweta Mereschko (2:58,04). Für die 32-jährige Schott ist es bei der dritten Teilnahme die zweite Paralympics-Medaille. 2012 hatte sie in derselben Disziplin Silber gewonnen. 2016 in Rio hatten die deutschen Schwimmer nur drei Medaillen geholt, darunter keine goldene.Die erste deutsche Medaille, ebenfalls Bronze, hatte am Mittwoch Radfahrerin Denise Schindler auf der Bahn gewonnen.

Dressurreiterin Dresing verpasst Paralympics-Bronze

Tokio (dpa) - Dressurreiterin Heidemarie Dresing hat eine Medaille bei den Paralympics knapp verpasst. Die mit 66 Jahren älteste deutsche Teilnehmerin wurde am Donnerstag auf ihrem Pferd La Boum 20 Vierte. Die gebürtige Hagenerin kam auf 72,294 Prozentpunkte und lag damit hauchdünn hinter der Britin Georgia Wilson (72,765). Paralympics-Sieger wurde der Brite Lee Pearson (76,265), Silber ging an den Österreicher Pepo Puch (73,441).

Mittwoch, 25. August

"Weltweites Aufrüsten": Paralympics als Hochleistungs-Profisport

Triathlet Martin Schulz simulierte im beheizten Zelt bei 36 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit die Bedingungen in Tokio. Kugelstoßer Niko Kappel stand jeden Morgen eine halbe Stunde früher auf, um sich an die Zeitumstellung bei den Paralympics zu gewöhnen. Radsportler Martin Schindler mietete sich zu Jahresbeginn privat für zehn Wochen eine Finca auf Mallorca, um zu trainieren. Der Behindertensport ist in der Spitze längst zum absoluten Hochleistungssport geworden.

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat ein "weltweites Aufrüsten" registriert. Vollprofitum, Materialschlachten und zahlreiche Spezialisten rund um die Sportler sind inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Die ehrgeizigen Goalballer haben bei den Paralympics in Tokio einen eigenen Psychologen und einen Videoanalysten mit dabei. Insgesamt kümmern sich acht Ärzte und 16 Physios um die 134 Athleten. "Am Anfang waren wir froh, wenn bei Weltmeisterschaften ein Physio dabei war. An einen Arzt war nicht zu denken", sagt Prothesen-Sprinter David Behre, der 2009 begann: "Heute haben wir einen Biomechaniker dabei."















Psychische Probleme: Schwimmerin Grahl begründet Paralympics-Verzicht

Schwimmerin Denise Grahl hat als Grund für ihre kurzfristige Absage der Teilnahme an den Paralympics in Tokio psychische Probleme genannt. "Ich konnte eine Woche vorher nicht mehr trainieren. Der letzte Punkt war, dass ich zum Training gegangen bin und heulend in der Umkleide stand. Dann war für mich halt Schluss", sagte die 28-Jährige gegenüber der ARD. Die gebürtige Schwerinerin holte 2016 bei den Paralympics Silber über 50 Meter Freistil und gehörte auch in Japan zu den Medaillenanwärterinnen. Im Mai wurde sie noch Europameisterin über 400 Meter Freistil. "Danach war die Luft raus. Ich habe eine Auszeit gebraucht", erklärte sie.

Im April hatte bereits in Maike Naomi Schwarz eine weitere Mitfavoritin passen müssen. Die 27-Jährige nannte "Essstörungen" und "Depressionen" seit knapp 3,5 Jahren als Grund für ihren Verzicht. Bei den Paralympics holte sie Silber über 50 Meter Freistil. Vor dem Start der Schwimmwettkämpfe in Tokio am Mittwoch schickte Schwarz eine Video-Botschaft an das Team. "Sie hat uns viel Glück gewünscht", sagte eine sichtlich berührte Para-Bundestrainerin Ute Schinkitz.

Erneut Kritik in Japan an IOC-Präsident Thomas Bach

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, schlägt in Japan erneut Kritik entgegen. Der oberste Corona-Berater der japanischen Regierung, der Mediziner Shigeru Omi, äußerte am Mittwoch im Parlament Unverständnis, dass Bach zur Eröffnungsfeier der Paralympics am Vorabend erneut nach Japan gereist war. "Ich frage mich, warum er gekommen ist", sagte Omi und verwies auf die verschärfte Infektionslage. "Wenn eine Begrüßung notwendig ist, warum kann er das nicht online machen?", so Omi. Normale Bürger, die wegen Corona zu Hause arbeiten sollen, fragten sich da, was Bachs erneuter Besuch solle. Er habe schließlich gerade erst Tokio besucht.

Bach hatte sich zuvor zu den Olympischen Spielen in Tokio aufgehalten und bereits da für Kritik gesorgt, als er nach den Spielen auf Tokios Luxuseinkaufsmeile Ginza gesehen wurde. In Tokio herrscht der Corona-Notstand, die Infektionslage hat sich drastisch verschlechtert. Experten vergleichen die Lage mit einer schweren Naturkatastrophe. Bei seiner erneuten Einreise musste Bach laut japanischen Medien dennoch nicht in Quarantäne. Für ihn habe die Regierung eine Ausnahme gemacht, unter der Bedingung, dass sich Bach nur an bestimmten Orten wie bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion und seinem Hotel aufhält, hieß es in japanischen Fernsehberichten.

IPC-Präsident Parsons zu Paralympics: Japans Bevölkerung tut uns leid

IPC-Präsident Andrew Parsons sieht keinen Zusammenhang zwischen der Austragung der Paralympics und den stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in Tokio, hat aber Verständnis für die Lage der Bevölkerung. "Ich komme aus einem Land, das auch stark betroffen ist", sagte der Brasilianer im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. "Ich verstehe, womit die japanische Gesellschaft konfrontiert ist und was sie in den letzten Wochen durchgemacht hat", so Parsons. "Die japanische Bevölkerung tut uns natürlich leid." Die Olympischen Spiele hätten aber gezeigt, dass es keinen Zusammenhang "zwischen unserer Präsenz" und den zunehmenden Infektionsfällen gebe.















Bronze auf der Bahn: Radsportlerin Schindler holt erste Medaille

Radsportlerin Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio Bronze auf der Bahn gewonnen und damit die erste deutsche Medaille bei den Spielen in Japan geholt. Die 35-jährige Münchnerin setzte sich in der 3000-Meter-Verfolgung im Rennen um Platz drei mit 3:55,120 Minuten klar gegen die US-Amerikanerin Clara Brown (4:01,523) durch.

Schon in der Qualifikation war Schindler fast zweieinhalb Sekunden unter dem bisherigen Weltrekord der Australierin Paige Greco und erstmals unter der Schallmauer von vier Minuten geblieben. Da Greco aber mit 3:52,283 Minuten selbst ihre eigene Marke deutlich verbesserte und auch die Chinesin Xiaomei Wang (3:55,781) schneller war als Schindler, reichte es nicht fürs Finale. Im zweiten Lauf verbesserte sie sich erneut um mehr als zwei Sekunden.

Schindler, die als Zweijährige in ihrer Geburtsstadt Chemnitz auf eisigem Weg unter eine Straßenbahn rutschte und ein Bein verlor, holte bei der dritten Paralympics-Teilnahme die vierte Medaille. Nach zweimal Silber und einmal Bronze auf der Straße ist es die erste auf der Bahn.

IPC: Zwei afghanische Para-Athleten an sicheren Ort gebracht

Zwei afghanische Para-Athleten sind nach Angaben des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) aus ihrer Heimat an einen sicheren Ort gebracht worden. Die beiden Athleten würden psychologisch betreut. Ob sie möglicherweise doch noch zu den Paralympics nach Tokio nachreisen werden, ist nicht bekannt.

Am Tag vor Beginn der Spiele hatte das IPC bekannt gegeben, dass wegen der Machtübernahme der Taliban keine afghanischen Athleten in Japan am Start sein werden. Die Flagge Afghanistans wurde bei der Eröffnungsfeier am Dienstag "als Zeichen der Solidarität" von einem Volunteer ins Stadion getragen.