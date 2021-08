Partien in der Gruppenphase der Champions League ausgelost

Das Emblem der Champions League. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul. Der VfL Wolfsburg muss in der Gruppenphase gegen OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg antreten. Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in der Gruppenphase gegen Manchester City, Paris Saint-Germain und den FC Brügge spielen.

UEFA-Wahl: Jorginho Europas Fußballer des Jahres

Der italienische Europameister Jorginho ist in Istanbul zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige vom FC Chelsea setzte sich bei der Trainer- und Journalistenabstimmung der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen N'Golo Kanté (30) und Kevin De Bruyne (30) durch.