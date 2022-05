Pferd nach Sturz bei Mannheimer Reitturnier eingeschläfert

Der Marburger David Will, hier beim Mannheimer Maimarktturnier 2021 mit seinem Pferd Carthage. Hierbei handelt es sich nicht um das betroffene Pferd des Unfalls 2022 und auch nicht um den betroffenen Reiter. (Symbolfoto: dpa)

MANNHEIM - Beim Maimarktturnier in Mannheim ist ein Pferd eingeschläfert worden. Der Wallach der südbadischen Springreiterin Pia Reich verletzte sich bei einem Sturz am Montag so schwer, dass er "nach Rücksprache mit Besitzer und Reiterin eingeschläfert wurde, um ihm Schmerzen und Leiden zu ersparen", sagte der behandelnde Tierarzt. Das Pferd PB Maserati erlitt einen Trümmerbruch am Ellbogen des Vorderbeins.

pferderevue.at mitteilt, war nach dem Sturz sofort ein mobiles Ärzteteam vor Ort. Ein sofortiges Röntgen habe dann aber zur fatalen Diagnose geführt. „Die Verletzung war nicht behandelbar und das Pferd leider nicht zu retten", erklärte Prof. Dr. Kuno von Plocki, „so dass es nach Rücksprache mit Besitzer und Reiterin eingeschläfert wurde, um ihm Schmerzen und Leiden zu ersparen."

Die Reiterin von Maserati stand nach dem Unfall unter Schock. "Pferderevue" zitiert sie mit den Worten: „Ich bin am Boden zerstört. Als Reiterin ist es für mich das Schlimmste, mein Pferd PB Maserati auf diese Weise zu verlieren. Er war seit vielen Jahren mein Partner und mein Freund. Wir werden ihn alle unendlich vermissen, aber ich bin dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Uns bleibt die Erinnerung an diese tolle Persönlichkeit.“