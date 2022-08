Radfahrer haben München im Griff

Mieke Kröger (rechts) gewinnt die 4000-m-Einzelverfolgung, ihre eampartnerin Lisa Brennauer holt Silber. Foto: BDR

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MÜNCHEN - München. Es war das Wochenende der Radfahrer in München. Atmosphärisch hatten sie die City und das Umland im Griff, sportlich das temporäre 200-Meter-Oval in der Messehalle, wo das deutsche Team vier Medaillen sammelte.

Die Straßenfahrer wurden zwar von Zehntausenden Menschen gefeiert, die Männer in den weißen Trikots schauten am Ende aber ziemlich bedröppelt in die Runde, die einer Krisensitzung glich. "Ich muss zugeben, dass ich auch nicht die besten Beine hatte", erklärte Phil Bauhaus im Kreis seiner Kollegen, die sich hinter der Zielkurve versammelt hatten. "Ich fand die Runde ehrlich gesagt auch ziemlich gefährlich", ergänzte der Sprinter, der für den Pan B verantwortlich war, nachdem Plan A an eben einer heiklen Stelle geplatzt war. Pascal Ackermann touchierte in voller Fahrt ein Absperrgitter, landete hart auf dem Asphalt und schließlich im Krankenhaus.

Das Feld rauschte freilich weiter und nach 205 Kilometern schließlich mit Fabio Jakobsen an der Spitze ins Ziel. Jener Niederländer, der vor zwei Jahren bei der Polen-Rundfahrt so brutal in die Absperrung gerauscht war, dass er um sein Leben bangen musste. Nach Etappensieg bei der Tour de France hat er nun auch mit dem Gewinn der Europameisterschaft gezeigt, dass er dieses Trauma bestens weggesteckt hat.

Die deutschen Profis rollten im Feld der Geschlagenen ins Ziel. "Es war ein ziemlich gemütlicher Start", erklärte John Degenkolb, der sich über die recht lockeren rund 120 Kilometer von Murnau an die Stadtgrenze freute, nachdem er eine Tour de France mit durchweg Start-und-Vollgas-Etappen erlebt hatte. "Als wir aber auf der Runde waren, war es super hektisch. Ich hatte auch gedacht, der Kurs wäre einfacher zu fahren", sagte der hessische Radprofi, der trotz aller technischen Herausforderungen die Atmosphäre genoss auf der siebenmaligen Stadtrundfahrt. Das Siegestor ist zwar nicht der Arc de Triomphe und die Leopoldstraße nicht die Champs-Elysées. Aber die Stimmung auf der langen Zielgeraden zum Odeonsplatz (und nicht nur dort)hatte schon Tour-Niveau, das Sportler und Zuschauer sehr genossen. Schließlich gab es hier auch Spitzensport zum Nulltarif.

Wer am Wochenende deutsche Medaillengewinner auf zwei Rädern sehen wollte, der musste dagegen ordentlich in die Tasche greifen. Beziehungsweise das Glück haben, überhaupt eines der Tickets ergattert zu haben. Denn das provisorische Radstadion in der Messehalle ist an allen Wettkampftagen ausverkauft, inklusive der beiden in dieser Woche noch ausstehenden.

"Das hier ist der größte Sieg meiner Laufbahn"

Dort wird aber auch das Gold geschöpft, das hauptverantwortlich dafür ist, dass die deutsche Mannschaft im Medaillenspiegel der European Championships so glänzend dasteht. Die vorläufige Krönung war die Einer-Verfolgung, in der beide Titel an den Bund Deutscher Radfahrer gingen. "Das hier ist der größte Sieg meiner Laufbahn", sagte Nicolas Heinrich mit hörbarem Staunen über seine eigene Leistung, die 4000 Meter im Finale in 4:08,995 Minuten und fast 3,6 Sekunden schneller als der Italiener Davide Plebani zurückgelegt zu haben - und das im Alter von 20 Jahren.

Mieke Kröger ist da etwas erfahrener und hat auch schon reichlich Gold gesammelt, unter anderem mit dem Bahnvierer bei Olympia in Tokio und auch schon bei dieser EM. "Ich liebe ja die Mannschaftswettbewerbe, aber dieser Sieg ist großartig. Das tut der Seele gut", sagte die 29 Jahre alte Bielefelderin, die sich ihre Freude auch nicht dadurch trüben ließ, dass durch ihren Sieg in der 3000-m-Einerverfolgung das letzte Bahnrennen ihrer Freundin Lisa Brennauer mit einer Niederlage endete. "Natürlich hätte ich gern gewonnen, aber ganz ehrlich, ich freue mich auch sehr für Mieke. Sie hat sich den Titel so was von verdient", meinte die 34 Jahre alte Kemptenerin, die auch mit Silber zufrieden sagte: "Das war ein großartiger Abschluss meiner Bahn-Karriere."

Silber holte sich auch Moritz Malcharek im Scratchrennen. Ihr zweites Gold gewann Emma Hinze im 500-m-Zeitfahren, der dritte Titel ist im Einzelsprint möglich, der am Montag folgt. Und auch für Lisa Brennauer ist die EM noch nicht vorbei. Auf der Straße startet sie am Mittwoch im Zeitfahren und am Sonntag im Einzelrennen, bei dem sie sicher auch eine Kandidatin für Plan A ist.