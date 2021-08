Ringerin Schell nach Viertelfinal-Niederlage draußen

Die deutsche Ringerin Anna Schell in Aktion gegen die Ägypterin Enas Ahmed (rot). Foto: Aaron Favila/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Aaron Favila/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Tokio - Ringerin Anna Schell ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden.

Die Athletin vom SC Isaria Unterföhring kassierte gegen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm eine Schulterniederlage. Da Tscherkassowa anschließend gegen die topgesetzte Amerikanerin Tamyra Mensah-Stock verlor, durfte Schell auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen. Zum Auftakt hatte sich die WM-Dritte von 2019, die am Dienstag 28 Jahre alt wird, locker mit 7:0 gegen die Ägypterin Enas Ahmed durchgesetzt.

An diesem Montag (ab 13.55 Uhr/MESZ) ringt die Krefelderin Aline Rotter-Focken in der Klasse bis 76 Kilogramm gegen die topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray um Gold. Mit ihrem Finaleinzug hatte die Weltmeisterin von 2014 am Sonntag für die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt gesorgt. Nach den Spielen in Japan beendet sie ihre Karriere.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-665903/2