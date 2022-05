Sandro Schwarz soll sich mit Hertha BSC einig sein

Bei dieser Partie von Mainz 05 gegen Union Berlin im November 2019 war Sandro Schwartz noch Trainer in Mainz. Jetzt wird er der neue Cheftrainer bei Hertha BSC Berlin. (Foto: Torsten Silz/dpa)

BERLIN - Seitdem sich Hertha BSC in der Relegation der Fußball-Bundesliga gerettet hat, geistert ein Name fortwährend durch die Berliner Gazetten: Sandro Schwarz. Der Ex-Profi und Ex-Trainer des FSV Mainz 05 soll Topfavorit auf den Trainerposten des Hauptstadt-Clubs und damit die Nachfolge von Felix Magath sein. Dies deckt sich mit den Informationen dieser Zeitung. Nach Informationen des „Kicker“ sollen sich der 43-Jährige und die Berliner nun tatsächlich einig sein. Eine offizielle Bestätigung hierfür gibt es bislang nicht.

Schwarz ist seit Herbst 2020 Trainer bei Dinamo Moskau. Nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hatte sich der Coach anders als seine deutschen Kollegen Markus Gisdol (Lokomotive Moskau) und Daniel Farke (FK Kransodar) entschieden, weiterhin den russischen Club zu trainieren. Am Sonntag steht für Schwarz und Dinamo das Pokalfinale gegen den Stadtrivalen Spartak Moskau an. Sehr wahrscheinlich ist, dass der Ex-05er danach seinen Abschied vom Tabellen-Dritten der Premier Liga bekannt gibt, nach Deutschland zurückkehrt. Und eine Zusammenarbeit mit der Hertha verkündet? Auch das erscheint nun ziemlich sicher.

