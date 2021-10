Schwere WM-Vorrunde für deutsche Volleyballer

Die deutschen Volleyballer um Georg Grozer (r) erwischten eine schwere WM-Vorrundengruppe. Foto: Roman Koksarov/dpa (Bild: dpa) (Foto: Roman Koksarov/dpa)

Ufa - Die deutschen Volleyballer haben eine schwere Vorrunde für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland erwischt.

Die Mannschaft um Superstar Georg Grozer trifft bei der Endrunde vom 26. August bis zum 11. September 2022 in Gruppe D auf Olympiasieger Frankreich, Vize-Europameister Slowenien und Kamerun, wie die Auslosung in Moskau ergab. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten der sechs Vierergruppen ziehen in die nächste Runde ein. Insgesamt sind 24 Teams dabei. Deutschland, das sich für die WM 2018 nicht qualifiziert hatte, bestreitet seine Vorrundenpartien in Ufa. Titelverteidiger ist Polen.

