Silber sicher: Ringerin Rotter-Focken erreicht Finale

Ringte sich in Tokio zu einer Medaille: Aline Rotter-Focken (oben). Foto: Aaron Favila/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Aaron Favila/AP/dpa)

Tokio - Die frühere Weltmeisterin Aline Rotter-Focken hat für die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt gesorgt.

Die Krefelderin zog in Tokio ins Finale der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm ein und hat damit mindestens Silber sicher. Gegnerin im Kampf um Gold am Montag (ab 13.55 Uhr/MESZ) ist die amtierende Weltmeisterin und bei den Spielen in Japan topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray. Anschließend wird Rotter-Focken ihre Karriere beenden.

Im Halbfinale am Sonntag setzte sich die 30-Jährige mit 3:1 gegen Asienmeisterin Hiroe Minagawa aus Japan durch. Zuvor hatte sie Wassilissa Marsaljuk aus Belarus mit 2:1 und die Chinesin Qian Zhou mit 8:3 besiegt. Rotter-Focken ist seit Jahren die Vorzeigeathletin im deutschen Frauen-Team. Neben Gold 2014 gewann sie unter anderem drei weitere WM-Medaillen: 2017 Silber, 2015 und 2019 jeweils Bronze.

Die Griechisch-römisch-Ringer Eduard Popp und Etienne Kinsinger sind hingegen ausgeschieden. Der Heilbronner Popp unterlag im Viertelfinale der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm dem mehrfachen Welt- und Europameister Riza Kayaalp (Türkei), der anschließend am dreimaligen Olympiasieger Mijain Nunez Lopez (Kuba) scheiterte. Für den Köllerbacher Kinsinger (Klasse bis 60 Kilogramm) war bereits nach der Auftaktniederlage gegen den Chinesen Sailike Walihan Schluss.

