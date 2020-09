Snooker-Star Stephen Hendry gibt Comeback

Stephen Hendry, hier bei der Snooker Classic Tour 2011 in Dresden, kehrt zurück. Foto: picture alliance / dpa (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / dpa)

London - Nach acht Jahren Pause gibt der einstige schottische Snooker-Star Stephen Hendry (51) sein Comeback als Profi. Der siebenmalige Weltmeister hat von der World Snooker Tour eine entsprechende Tour-Karte für die kommenden zwei Saisons erhalten, wie der Sender BBC berichtet.

Seine Rückkehr ist bei den European Masters vom 21. bis 27. September geplant. Hendry war in den 1990er-Jahren der dominierende Profi in der Billard-Variante.

«Auch wenn ich keine Erwartungen in puncto Leistung habe, war dies ein guter Zeitpunkt, um zurück an den Tisch zu kommen», sagte Hendry. In seiner 27-jährigen Karriere hat der Schotte 36 Ranglistenturniere gewonnen und wurde zuletzt nur vom aktuellen Weltmeister Ronnie O'Sullivan übertrumpft, der 37 Siege geschafft hat.

