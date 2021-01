SV Darmstadt 98 vor Pokalspiel bei Bayern München

Der DFB-Pokal. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 tritt im Achtelfinale des DFB-Pokal beim FC Bayern München an – es sei denn, der Rekord-Pokalsieger aus München verliert zuvor sensationell sein noch ausstehendes Zweitrunden-Spiel beim Zweitligisten Holstein Kiel. Dies ergab die Achtelfinal-Auslosung durch die Skisprung-Legende Sven Hannawald am Sonntag. Sollte Eintracht Frankfurt sein ebenfalls noch ausstehendes Zweitrunden-Spiel bei Bayer Leverkusen gewinnen, treten die Hessen im Achtelfinale bei Regionalligist RW Essen an, dem letzten verbliebenen Klub unterhalb der Zweiten Bundeliga.

Das Achtelfinale wird am 2. und 3. Februar gespielt. Die beiden Zweitrunden-Nachholspiele Leverkusen – Frankfurt und Kiel gegen Bayern werden am 12. und 13. Januar gespielt.

Alle Partien:

RW Essen – Sieger Bayer Leverkusen/Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

Sieger Holstein Kiel/Bayern München – SV Darmstadt 98

Jahn Regensburg – 1. FC Köln

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen – Spvgg. Greuther Fürth

RB Leipzig – VfL Bochum

Borussia Dortmund – SC Paderborn