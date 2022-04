Timo Glock: "Mit dem neuen Auto mehr als happy"

Timo Glock wurde 1982 in Lindenfels geboren und ist in Wersau aufgewachsen. Seit vielen Jahren lebt der 40-Jährige mit Frau und zwei Kindern in der Schweiz. Glock fuhr in vielen internationalen Serien, auch 91 Rennen in der Formel 1 mit drei Podiumsplatzierungen. In den letzten neun Jahren startete der BMW-Pilot in der DTM, wo er fünf Siege feierte. Nun erfolgte der Wechsel in die italienische GT-Meisterschaft, wo er ein Team mit Jens Klingmann bildet. Die beiden Piloten wechseln sich jeweils zur Hälfte des Rennens am Steuer des M4 ab. Saisonstart ist an diesem Wochenende in Monza. Glock ist weiterhin auch als Formel-1-Experte bei Sky im Einsatz.