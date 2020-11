Tischtennis: Han Ying verliert gegen die Nummer eins

Ist nur knapp an der Weltranglisten-Ersten Chen Meng aus China gescheitert: Han Ying. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Weihai - Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Han Ying ist im Halbfinale des World Cups nur knapp an der Weltranglisten-Ersten Chen Meng aus China gescheitert.

Die 37-Jährige verlor das Duell im chinesischen Weihai erst im entscheidenden siebten Satz. Han glich gegen die WM-Zweite von 2019 einen 1:3-Satzrückstand zum 3:3 aus, unterlag dann aber im siebten Durchgang mit 4:11. Bei ihrer ersten World-Cup-Teilnahme bestreitet die Spielerin des polnischen Champions-League-Siegers KTS Tarnobrzeg am Mittag noch ein Spiel um Platz drei gegen die Japanerin Mima Ito.

Der World Cup ist der erste internationale Wettbewerb im Tischtennis nach einer fast achtmonatigen Pause. Wegen der Corona-Pandemie findet er nach dem Vorbild der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA in einer Turnier-Blase statt, in der die Spielerinnen und Spieler in Hotel und Halle von der Außenwelt abgeschottet werden. Der World Cup der Männer mit den beiden deutschen Nationalspielern Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov beginnt an diesem Freitag.

