Tischtennis-Star Boll startet bei European Games

FRANKFURT - Es sah zunächst danach aus, als dass er die European Games verpasst, doch jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Odenwälder Tischtennis-Star Timo Boll geht in München an den Start und will im Einzel seinen Titel verteidigen. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund am Donnerstag mit.



Boll bestand in den vergangenen Tagen alle Belastungstests, seine Teilnahme stand wegen Spätfolgen seines Rippenbruchs aus dem Frühsommer auf der Kippe. Am Mittwoch, 17. August, greift Boll im Einzel ins EM-Geschehen ein. „Die Belastungstests der vergangenen Tage in Höchst liefen gut. Die EM kann für Timo kommen“, sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Offen hingegen ist weiterhin die Teilnahme des Südhessen Patrick Franziska. Beim Südhessen steht die Geburt des ersten Kindes bevor.