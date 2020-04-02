Donnerstag,
02.04.2020 - 04:00
2 min
Trotz Corona: Mitmachen, fit bleiben
Auch während der Corona-Pandemie ist es wichtig, fit zu bleiben und sich zu bewegen. In unserer Serie gibt Sportwissenschaftler Barlo Hillen Fitness-Tipps und zeigt Übungen.
Von Peter Schneider
Sportredaktion Mainz
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