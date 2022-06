Vielseitigkeit als Magnet: Tausende beim Pfingstturnier

Dicht dran an den Vielseitigkeitsreitern: Die Zuschauer platzieren sich im Schlosspark rund um die mächtigen Hindernisse. Foto: Corinna Beck

WIESBADEN - Zur Toilette? Möglichst nicht auf den letzten Drücker. Nicht nur vor den WC-Wagen waren die Menschenschlangen lang. Der Schlosspark war voll, das Pfingstturnier lockte am Samstag Tausende Reitsport-Freunde in den Biebricher Schlosspark. Der veranstaltende Wiesbadener RFC sprach von 10.000 Zuschauern, die die Vielseitigkeitsprüfung am Nachmittag im weitläufigen Gelände verfolgten, weitere 6.000 bis 7.000 waren nach WRFC-Angaben im Reitstadion, wo die "Buschreiter" bei dieser Prüfung ihre letzten Hindernisse hinter sich brachten. "Tolles Wetter, toller Boden, tolle Stimmung", freute sich WRFC-Präsidentin Kristina Dyckerhoff. Und der Zuschauer-Andrang vom Samstag macht sie optimistisch, dass am Ende der Vier-Tage-Veranstaltung insgesamt mehr als 60.000 Zuschauer in der Bilanz stehen. Aus gutem Grund: "Die Einnahmen sind für uns exorbitant wichtig", sagt die WRFC-Chefin. Schon am Freitag hatte der Verein eine ausverkaufte Pferdenacht gemeldet, 15.000 Zuschauer hatten die beeindruckende Show verfolgt, die kurz vor Mitternacht mit einem Feuerwerk endete.

Vor und nach der Vielseitigkeitsprüfung genossen die Zuschauer am Samstag die weiteren Sport-Highlights im Dressur-Viereck oder Springstadion. Aber auch das Flanieren zwischen den vielen Ständen, an denen allerlei Reitsport-Artikel angeboten werden - und viele Leckereien. Viele machten es sich auch am Abreiteplatz der Dressurreiter gemütlich, auf einer Picknickdecke zum Beispiel, um in Ruhe den Top-Reitern zuzuschauen.

Höhepunkt des Tages war aber eindeutig die Vielseitigkeitsprüfung, die Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville gewann. Der viertplatzierte Jérome Robiné, der aus einer Darmstädter Reiterfamilie stammt, schwärmte: "Das ist schon toll, wie viele Menschen hier sind." Er weiß auch, wo im Schlosspark der Reiz liegt: "Es ist für die Zuschauer faszinierend, an der Strecke zu stehen und die Pferde galoppieren ein, zwei Meter entfernt vorbei, mit Vollspeed." Vor 15 Jahren hat der WRFC die Vielseitigkeit wieder ins Programm genommen. Seit damals verantwortlich für die Organisation: Vorstandsmitglied Albert Schäfer. Nach viel Arbeit im Vorfeld, genoss er den Moment des Finales: "Als der erste Reiter ins Gelände ging, bin ich mit meiner Frau auf die Strecke spaziert. Und hatte Tränen in den Augen." Tränen der Freude, wie er ergänzt. "Ich kann es kaum beschreiben. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl", sagt der ehemalige Vielseitigkeitsreiter: "Das war eine Super-Reklame für diese Sportart."

An den Pfingsttagen steuert das Turnier auf die Höhepunkte in Dressur und Springen zu. Im Viereck steht die Große Tour der Dressur-Asse an, mit Special und Kür, die am Sonntagabend unter Flutlicht stattfinden wird. Sonntag steigt auch die Qualifikation für den Großen Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden. Dieses Hauptevent der Springreiter beginnt am Montag um 16 Uhr, das Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro wird im anschließenden Stechen verteilt.