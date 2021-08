Wiesbadener ist qualifiziert für die Qual auf Hawaii

Fabian Felix gehört neben dem RC Bierstadt auch der Triathlon-Abteilung des SC Wiesbaden an. Wie rund andere 80 Mitglieder auch, die nun fast zwei Jahre auf heißen Kohlen saßen. "Wir waren alle lange genug in Warteposition und sind heiß auf Wettkämpfe", freute sich nicht nur SCW-Abteilungsleiter Lars Sittauer über den ersten Dreikampf in Corona-Zeiten. Im Juli war es mit dem ersten Saisonwettkampf der hessischen Ligen beim Burgwald-Triathlon in Bottendorf auf der Sprintdistanz soweit. Die Wiesbadener waren mit drei Mannschaften und insgesamt 14 Athletinnen und Athleten vertreten. "Es muss ja nicht gleich der Ironman sein", schwärmt Sittauer von seiner Sportart und dem verwegenen Anspruch, in möglichst allen drei Teildisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen gleich gut zu sein. Und die Disziplin und Kunst, die zeitintensive Trainingsarbeit entsprechend im Alltag unterzubekommen.

"Sie haben wohl recht", entgegnet der 43-Jährige auf die Frage, was er denn Leuten antworten würde, ob denn Triathleten nicht alle irgendwie ein wenig verrückt sein müssten. Doch die Erfüllung und Freude an diesem Sport scheint genug Motivation zu sein, wie sich an dem Boom der Sportart in den vergangenen Jahren zeigte. Beim SCW hoben sie die Abteilung vor gut zehn Jahren aus der Taufe. Mit dem ehemaligen Profi-Triathleten Uwe Widmann und dem ehemaligen Nationalmannschaftsmitglied Gregor Buchholz, der einst Olympia nur knapp verpasst hatte, stehen prominente Trainer zur Verfügung. Auch Fabian Felix ist ein Coach. Trainingszeiten und Gruppen gibt es in allen drei Disziplinen.

"Wir haben auch ein Drittel weibliche Mitglieder", sieht Sittauer keineswegs eine Männer-Domäne. Freilich würde sich der Abteilungsleiter noch mehr Nachwuchs wünschen. "Das versuchen wir nun aktiv zu bewerben, auch bei unseren reinen Schwimmern im Verein, die vielleicht über den Beckenrand hinausblicken wollen."