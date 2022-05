"Wir wollen in der dritten Giro-Woche richtig Gas geben"

Der Giro d'Italia startet erstmals in Ungarn. Die erste der drei Etappen in und um die Hauptstadt Budapest steht schon am Freitag an. Nach einem Ruhetag mit Transfer nach Sizilien folgt am Dienstag mit der Fahrt auf den Ätna schon die erste von sechs schweren Bergankünften. Darunter die Königsetappe am vorletzten Tag (28. Mai) mit einem 14 Kilometer langen Schlussanstieg zum Passo Fedaia. Der insgesamt 3410 Kilometer lange Giro endet einen Tag später mit einem Zeitfahren in Verona.