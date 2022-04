WM-Auslosung: DFB-Elf trifft auf Spanien

Lothar Matthäus zog in Doha Deutschland aus dem Lostopf B bei der WM-Auslosung. (Foto: dpa)

DOHA - Spanien, Japan und ein Play-off-Sieger: Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat bei der Fußball-WM in Katar eine durchaus machbare Gruppe erwischt. Gegen die Japaner um Frankfurts Makoto Hasebe bestreitet die DFB-Elf das erste Spiel. Der dritte Gegner wird im Juni noch zwischen Costa Rica und Neuseeland ermittelt. Die Südamerikaner gehen als Favorit in das Duell. Das Eröffnungsspiel der WM steigt am 21. November (11 Uhr) zwischen Gastgeber Katar und Ekuador.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Katar, Ekuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B

England, Iran, USA, Wales oder Schottland/Ukraine

Gruppe C

Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D

Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate/Australien oder Peru, Dänemark, Tunesien

Gruppe E

Spanien, Costa Rica/Neuseeland, Deutschland, Japan

Gruppe F

Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G

Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H

Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wann und wo genau die einzelnen Partien stattfinden - das will die Fifa in den kommenden Tagen festlegen. Die WM findet dieses Jahr vom 21. November bis zum 18. Dezember statt. Bislang wurden 800.000 Tickets abgesetzt - die sechstgrößte Nachfrage kam aus Deutschland.

Bei der Auslosung in Katar war Deutschland ob der Weltrangliste-Position (12.) nur in Topf 2 einsortiert - dadurch war die Möglichkeit entstanden, dass das Team von Bundestrainer Hansi Flick schon in der Vorrunde auf eine der Top-Nationen treffen konnte. In Topf 1 waren neben dem vermeintlichen Glückslos Katar als Gastgeber auch Rekord-Weltmeister Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien und Portugal gesetzt.

Dem Klassiker gegen den Nachbarn Niederlande ging die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zunächst aus dem Weg. Oranje war ebenfalls in Topf zwei - wie Mexiko, Kroatien und Dänemark. Wegen der noch zu spielenden Play-off-Partien waren drei Kugeln in Topf 4 Platzhalter für die jeweiligen drei Sieger (Vereinigte Arabische Emirate/Australien oder Peru, Costa Rica oder Neuseeland, Schottland/Ukraine oder Wales). In der Gruppenphase konnten u.a. nur zwei europäische Nationen aufeinandertreffen.