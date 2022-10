Wortpiratin trifft: #06: Alice Kobisch, Minigolf

Minigolf ist ihre große Leidenschaft: Alice Kobisch ist mehrfache Deutsche Meisterin, Europameisterin und Weltmeisterin im Einzel- und Team-Wettbewerb. (© Archivfoto: Torsten Boor.)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz - Mit einer Minigolf-spielenden Mama wurde Alice Kobisch die Leidenschaft zu Schläger und Ball in die Wiege gelegt. Inzwischen kann die Einzel- und Mannschaftsspielerin auf so viele Erfolge zurückschauen, dass es schwierig ist, einen Favoriten zu benennen. Wochenenden gehören Kobischs Sport, gut also, dass sie einen Minigolfer geheiratet hat – und sie bei den meisten Turnieren beide antreten. Der Jahresurlaub verkürzt sich schon mal auf drei Tage: Die müssen es aber schon sein, um zumindest die Silberhochzeit zusammen zu feiern.

Hier können Sie direkt in die aktuelle Wortpiratin trifft-Folge reinhören:

Weiterführende LINKS zum Thema Minigolf Deutscher Minigolfsport Verband (DMV) – https://www.minigolfsport.de/ DMV Profil Alice Kobisch – https://bit.ly/3zaJvbI 1. Mainzer Minigolf-Club e.V. 1964 – https://wp.mgc-mainz.de/ Minigolf FAQ – https://wp.mgc-mainz.de/faq-rund-ums-minigolfen/

Mehr zu Wortpiratin trifft