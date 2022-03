ZDF trauert um Dieter Gruschwitz

Ex-ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz. (Foto: dpa)

MAINZ/BAD TÖLZ - Das ZDF trauert um seinen langjährigen Sportchef Dieter Gruschwitz: Der Journalist ist am Sonntag im Alter von 68 Jahren in der Nähe von Bad Tölz verstorben. Das teilte der Sender am Montag mit. Zu den Umständen des Todes machte das ZDF keine Angaben. Der mit verschiedenen Medienpreisen ausgezeichnete Gruschwitz leitete von 2005 bis 2017 die ZDF-Hauptredaktion Sport.

„Dieter Gruschwitz war ein allseits geschätzter Kollege, ein feiner Mensch und für viele von uns ein Freund“, erinnert ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Gruschwitz habe die Sportberichterstattung des ZDF viele Jahre mit Souveränität und Gelassenheit gesteuert. „Er stand innerhalb und außerhalb des Hauses für Verlässlichkeit und Fairness in einer Umbruchphase, in der sich der Sportrechtemarkt und die Wahrnehmung des Sports rasant verändert haben“, sagte Frey.

Ehemaliger Judo-Nationalkämpfer

Der frühere Judo-Nationalmannschaftskämpfer hat Publizistik, Slawistik und Anglistik an der Universität Mainz studiert. Ab 1979 arbeitete Gruschwitz beim Sender Freies Berlin, war u.a. als Reporter für die „Berliner Abendschau“ sowie später auch als Moderator für „Sport Fernsehen“ tätig. Seit 1992 wirkte er als Abteilungsleiter „Sport Fernsehen“.

1996 wechselte Gruschwitz zum ZDF nach Mainz. Dort war er zunächst als Abwesenheitsvertreter des Hauptredaktionsleiters Sport aktiv und unter anderem ZDF-Teamchef bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich und bei der Fußball-WM 2002 in Südkorea und Japan. 2005 übernahm er die Leitung der Hauptredaktion Sport. Am 1. Februar 2017 ging Gruschwitz in den Ruhestand.